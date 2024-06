“En diciembre lo abandonaron, iban a renovar, tuvimos tres reuniones y me enteré por los medios que no iban a seguir”, así empieza su explicación una de las herederas de la familia Hainez, propietaria del ex Cine Plaza y del Centro Cultural Abelardo Castillo, desde hace ocho años.

El lugar fue cerrado por decisión del Municipio para bajar los costos, pero durante meses mantuvo en la puerta un cartel que anunciaba que ese espacio estaba “en refacción”.

Adentro había obras de pintura, escultura, elementos de talleres, mobiliario, equipos de sonido y luces, entre otros.

El deterioro era ostensible y varias recorridas de este medio por el lugar daban cuentas del abandono al que se sometió el patrimonio público.

Un símbolo claro fue el video que se hizo viral con una secuencia en la que cuatro personas bajaban con una soga un equipo de aire acondicionado hasta que terminó precipitándose contra la vereda. Aunque los daños fueron incontrastables, un funcionario muncipal aseguró que “ya está arreglado”.

“Los llamé para que paguen, porque deben seis meses más junio, no nos hacen entrega de la llave, el Centro Cultural según ellos se llueve”, dice la propietaria respecto a daños que no fueron reportados porque el inmueble que debía ser mantenido y puesto en valor por los inquilinos.

De hecho, la inversión en reparaciones y adecuación fue importante durante las gestiones de María José Mora, primero, y Marcela Cuñer, después.

“Los empleados, una desidia: nunca vieron que se llovía, lo dejaron venir abajo. Carrasco dijo que sí, luego que no”, exlicó respecto del las charlas que mantuvieron con el jefe de Gabinete.

“Tuvimos tres reuniones, pero a los profesores les pidieron las llaves en diciembre”, aclaró la mujer que espera poder verificar en qué condiciones le devolverán el inmueble.