Desbaratan banda de juego clandestino: las escuchas involucran a un reincidente de Santa Lucía

En un amplio operativo solicitado por el fiscal Ariel Tempo, titular de la fiscalía N° 4 de San Nicolás, una serie de allanamientos en distintos domicilios de la zona, entre ellos uno de Santa Lucía, permitió secuestrar elementos vinculados al juego clandestino.

Con la intervención de distintas dependencias policiales de la región durante la tarde del miércoles se desarrolló un trabajo simultáneo para allanar sitios donde las escuchas telefónicas permitieron establecer que hay vinculación con este tipo de delitos.

Una denuncia anónima efectuada tiempo atrás permitió iniciar la causa y establecer que en al menos ocho domicilios se desarrollaba la actividad, entre ellos uno en Santa Lucía, donde vive un hombre que tiene antecedentes por hechos similares.

El Juzgado de Garantías a cargo de Ricardo Prati autorizó los allanamientos y con el personal de la DDI San Nicolás a cargo, más la colaboración de las dependencias de Ramallo, Pérez Millán, Santa Lucía y Arrecifes los operativos ordenados se hicieron efectivos.

Uno de ellos se efectuó en la localidad de La Violeta, en el partido de Pergamino; otro Arrecifes; cinco en Pérez Millán, partido de Ramallo; y otro en una casa ubicada en calle 25 de Mayo al 600 en Santa Lucía.

En total ocho personas, dos mujeres y seis varones, y se estableció que utilizaban la plataforma Rapoker para poder desarrollar la actividad.

A través de esa red de casinos online se ofrecían juegos de Poker, Blackjack, Slots, las tradicionales maquinitas, apuestas deportivas y carreras de caballos. Los ocho involucrados fueron notificados de la formación de la causa pero en esta instancia no hubo aprehendidos.

En el caso de los santalucenses, está comprobado que tienen antecedentes por haber estado involucrados en causas similares y hasta un hecho de resistencia a la autoridad cuando el dueño de casa embistió con su auto a un policía que participaba del operativo en su domicilio de Santa Lucía en el año 2011.

Este jueves, el fiscal Ariel Tempo ofreció detalles del caso en El Reporte de la Tarde, que se emite de lunes a viernes a las 17.30 a través de la fanpage de Sin Galera en Facebook y de Sin Galera TeVe en YouTube.

“Es una causa que se inició hace unos cuantos meses, cuya investigación se dilató porque había varias líneas telefónicas que estábamos escuchando”, dijo Tempo y explicó que “concluida esa labor se solicitaron las órdenes de allanamiento para varios domicilios”.

“Buscamos dispositivos electrónicos que tengan que ver con la utilización para apuestas clandestinas de modo virtual, como smartphones, notebooks y PC de escritorio”, detalló el titular de la UFI 4.

Ariel Tempo señaló que todos los elementos secuestrados serán peritados en procura de establecer la conexión con la sospecha de que estas personas no sólo los utilizaban para jugar de manera virtual sino que levantaban apuestas clandestinas.

“Las escuchas telefónicas nos permitieron establecer pruebas de que las personas involucradas tenían que ver con esta modalidad delictiva”, aseguró Tempo.

Sobre la gravedad del ilícito y las sanciones que podrían recibir los implicados, el fiscal sostuvo que “es un delito nuevo, incorporado al Código Penal hace pocos años” y recordó que “antes era una contravención y cada provincia manejaba las faltas de manera local”.

Por eso, al tipificarse ahora como un delito penal, las sanciones son más severas: “Está prevista una pena bastante grave, que va de tres a seis años de prisión, lo que implica que es un delito no excarcelable”, advirtió.

El fiscal explicó que no adoptó temperamento alguno con los ocho involucrados porque debe esperar los resultados de las pericias sobre los elementos secuestrados para asignar con certeza la participación de cada uno en los hechos.

“Hasta que no hagamos las pericias no vamos a poder saber qué grado de participación tienen las personas sospechadas”, dijo Tempo.

El agente del Ministerio Público Fiscal explicó que las pericias de los teléfonos “se hacen en un laboratorio y las de las computadoras en otro” y advirtió que “todo eso lleva tiempo”, por lo que todavía resta esperar ese procedimiento para profundizar en los alcances de la causa.

“Todo es materia de investigación”, dijo y recordó que el Código Penal prevé sanciones distintas para el organizador, el que administra, el que distribuye, pero no para los apostadores. “Por eso hasta que no hagamos las pericias no lo sabremos bien”, indicó.

Sobre la modalidad de apuesta, el fiscal afirmó que “los apostadores hacían una transferencia de dinero para jugar de manera virtual”.

“Hay quien explota el juego clandestino, organizando el juego, y otros tienen otra participación, el artículo es amplio: penaliza al que administra, al que distribuye, todavía estamos en investigación para establecer qué participación tenía cada uno”; señaló.

En cuanto a la participación de personas con antecedentes en este tipo de delitos, principalmente los propietarios de la casa allanada en Santa Lucía, el fiscal Ariel Tempo expresó que “cada vez que se inicia un proceso penal se revisan los antecedentes de las personas imputadas, si tiene antecedentes en un delito igual al que está procesado implica la reincidencia, que es proclive a ese tipo de hechos” y “qué inclinación delictiva tiene, como en otras actividades ilícitas”.

“Este delito es nuevo, por lo cual no hay muchas condenas de juego clandestino”, señaló el fiscal y recordó que este tipo de hechos pasó de contravención a una falta penal cuando María Eugenia Vidal gobernaba la provincia e impulsó una ley al respecto.

“No creo que haya en San Nicolás ninguna sentencia condenatoria por este tipo de delitos, todavía”, indicó Tempo.

“Sí hay por contravenciones y faltas en los juzgados correccionales, donde hay muchísimas sanciones. Antes no eran tan graves las penalizaciones, eran multas e inhabilitaciones, ahora está penalizado con penas severas, de tres a seis años de prisión”, advirtió.

La Fiscalía Nº 4 ordenó las pericias sobre todo el material secuestrado en los ocho allanamientos que tuvieron lugar en el marco de esta causa que investiga el accionar de una banda dedicada al juego clandestino en la región.