Derrota de Macri: El partido de Elisa Carrió repudió las expresiones de Noemí Bordoy

Las expresiones vertidas por la ex Concejal de la Coalición Civica provocaron un fuerte impacto. Con lenguaje duro y tras la derrota electoral del domingo que sufrieron el presidente Mauricio Macri y la Gobernadora María Eugenia Vidal, la ex edil utilizó términos que habían formado parte de una cadena de posteos cuyo origen aún se desconoce pero que fue creciendo durante toda la jornada del martes.

Desde desear un 70 por ciento de retenciones a los prodductores agropecuarios a calificar a mandar a "llorar a la iglesia del venerado Papa" a los que emitieron su voto en favor de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, formaron parte de los motivos que llevaron a los representantes del espacio que lidera Elisa Carrió en San Pedro a remitir un comunicado.

En principio, los firmantes Marcelo Sack, Soledad Silvestre y Daniel Basante aclaran: “que la señora Noemí Bordoy no ocupa cargo, no es referente, ni es representante de nuestro espacio en ningún aspecto", aseguraron en el comunicado.

Luego indican: "Repudiamos las declaraciones de la Sra. Noemí Bordoy. No sólo es una falta de respeto a la Coalición Cívica Ari, como también a Juntos por el Cambio, por el contrario, es una falta de respeto a la sociedad en su conjunto a los que están de acuerdo con nuestro modelo como los que no, sino que además hace referencia y desea el mal a nuestros conciudadanos, que prefirieron optar por elegir en estas elecciones otro signo político. No es posible comprender un razonamiento de esa naturaleza, ni siquiera para hacer humor. Si pretendió ser graciosa, lo que consiguió fue mostrar su verdadero pensamiento reaccionario", sentenciaron.

"Desde este espacio político llamamos a la reflexión y a no naturalizar este tipo de improperios y falta de respeto hacia la comunidad en su conjunto, teniendo en cuenta que su deseo perjudica a una sociedad entera y genera repudio generalizado y deja a la misma como un ciudadano que no se encuentra en sus cabales teniendo una falta importante a los valores sociales de una comunidad. La utilización política de este hecho es grave y aporta a la escena pública un grado de violencia que no le hace bien a nadie", señalaron en el texto.

También reflexionaron: “La mejor manera de sacar un país adelante es aportando ideas, propuestas y no con el ataque personal que en nada aporta al sistema democrático”.