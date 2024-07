La oficina municipal de Defensa del Consumidor (Omic) informó que sus actuaciones de oficio ante la aparición de servicios no contratados en las facturas de Gigared dieron resultado y la empresa deberá darlos de baja.

La Omic informó que la compañía discontinuará "automáticamente los servicios adicionales de telemedicina y seguro de sepelio incluidos en la facturación de julio y agosto, aunque bonificados, sin necesidad de que ningún cliente deba realizar gestión o trámite alguno".

El organismo municipal que conduce Sabrina Utreras Montes había intimado a la empresa tras la aparición compulsiva de esos servicios, que sorprendieron a los clientes.

Los servicios eran "bonificados", es decir "sin cargo", pero durante dos meses. Luego, a partir de la facturación de septiembre, comenzarían a cobrarlos a todos aquellos que no los dieran de baja.

La actuación de Defensa del Consumidor permite que en San Pedro los usuarios que no hayan aceptado contratar ese servicio no deban pagar por no haberse dado de baja de algo que nunca solicitaron.

"En caso de que algún cliente no vea reflejada la cancelación de estos servicios en su factura del mes de septiembre, podrá dirigirse a realizar el reclamo directamente ante la empresa y/o ante sus oficinas", informaron desde la Omic.