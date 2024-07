La aparición de servicios no contratados en las facturas que los usuarios de la empresa Gigared recibieron en el último mes provocó alerta porque si bien son "sin cargo", obligan a ser cancelados porque si no comenzarán a cobrarlos dentro de dos meses.

La Oficina de Defensa del Consumidor confirmó a La Opinión que prepara una intimación a la empresa y solicitará la cancelación inmediata de esos servicios compulsivos y que se informe debidamente sobre la situación.

Los usuarios se sorprendieron al ver en sus facturas que la empresa Gigared, además de facturarles por los servicios de TV, Internet y Telefonía que presta, sumó seguros de sepelio y servicios de telemedicina —dos consultas virtuales con un médico al mes— sin que los hayan contratado.

La empresa informa que esos nuevos servicios son "bonificados" y "sin cargo". De hecho, en las facturas aparecen con un monto que se descuenta del total a pagar. Pero hay trampa.

“El servicio de telemedicina y seguro de sepelio será sin cargo durante julio/2024 y agosto/2024. A partir del 1 de septiembre tendrá un costo de $ 2.499”, dicen las factuas.

Pero además agregan: “En caso de no querer continuar con estos servicios, el cliente deberá comunicarlo a Gigared antes del 20 de agosto de 2024”.

Así, la empresa impone compulsivamente un servicio que nadie le contrató ni le pidió, sea bonificado o no, y, lo que es peor, obliga al usuario a tener que darse de baja de algo que no solicitó porque, si no, comenzarán a cobrárselo.

Los clientes recibieron e-mails en los que se informaba sobre la existencia de estos servicios, pero no indicaban un ofrecimiento con posibilidad de contratar sino apenas a título informativo.

Si el cliente no aceptó tras el detalle del servicio, no corresponde que se los cargue en la factura de manera inconsulta y mucho menos que esté obligado a darse de baja, explicaron desde Defensa del Consumidor.