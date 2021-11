Debanba cierra la temporada con un Torneo Relámpago en homenaje a Cachi Paz

A falta de dos meses para concluir el 2021 el Departamento de Básquet del Norte de Buenos Aires (Debanba) que pertenece a la Liga Sampedrina (LDS) llevará a cabo desde este viernes un Torneo Relámpago en homenaje a Juan Ramón “Cachi” Paz, histórico utilero de Náutico que falleció el pasado 24 de junio a los 52 años.

El campeonato que cerrará la temporada será para las mismas categorías que el Adolfo “Fito” Velázquez que concluyó semanas atrás con la diferencia de que todos los equipos competirán en la misma categoría.

En primera masculina la zona A la componen Independencia, Paraná B, Tiro Federal, Los Andes y Maxibásquet Mitre mientras que la B Sportivo Baradero, Mitre, Paraná A, Pescadores y Atlético Baradero. Los elencos se enfrentarán todos contra todos en sus respectivas aglomeración y los dos líderes jugará por el título de la Copa de Oro, los segundos por el de la de Plata y los tercero por el de la Bronce.

El duelo entre Náutico B y Pescadores del certamen anterior. Foto: La Opinión.

En la rama femenina un grupo lo componen Independencia, Náutico A y Náutico B y otro Sportivo, Pescadores y San Martín de San Nicolás. Al igual que en varones, de acuerdo a la ubicación que obtienen en sus zonas los conjuntos jugarán la definición de las copas de Oro, Plata y Bronce.

El certamen para mayores de 35 años también tiene dos grupos. En el A competirán Los Andes, Independencia, Maxibásquet Mitre y La Esperanza y en el B Sportivo Baradero, Pescadores, Paraná y Agricultores. Como los dos anteriores, habrá campeón de cada una de las tres copas.

En U23 los clubes jugarán todos contra todos en una primera fase y los mejores cuatro pasarán al Final Four. A los cuatro conjuntos que disputaron el campeonato anterior (Pescadores, Sportivo, San Martín de San Nicolás y Paraná) se agregó Mitre por lo que son cinco planteles.

El Torneo Relámpago, así denominado por el corto lapso en el que se realizará, significará el cierre de la temporada 2021 de Debanba, la primera desde que se adjuntó a la Liga Sampedrina (LDS). La primera fecha comenzará este viernes con partidos en el gimnasio de Los Andes y continuará el fin de semana con actividad en el Héctor Grau de Pescadores y Eduardo Romairone de Paraná.

Cronograma 1ª fecha

Primera masculina

Zona A

Los Andes-Tiro Federal (viernes a las 21.30)

Paraná A-Sportivo (sábado a las 17.00)

Zona B

Pescadores-Atlético (sábado a las 19.30)

Paraná B-Independencia (domingo a las 20.00)

+35

Zona A

Los Andes-Tiro Federal (viernes a las 20.00)

Zona B

Paraná-Sportivo (sábado a las 18.30)

U23

Pescadores-Independencia (sábado a las 18.00)

Paraná-Sportivo (sábado a las 15.30)

Mitre-San Martín (domingo a las 18.00 en Paraná)

La historia de “Cachi” y el gimnasio José Geoghegan

Juan Paz fue empleado por Náutico en 1989. Su primera tarea fue administrar los vestuarios que están en la planta alta del restaurante hasta que Raúl Rossi, histórico jugador, entrenador y dirigente del básquet de la entidad le encomendó el gimnasio, tal recordó en una entrevista que brindó a La Opinión en septiembre de 2020: “En noviembre de 1991 el ‘Negro’ Rossi me llevó al gimnasio, abrió la puerta, prendió las luces y me dijo que tenía que venir acá desde las 14.00 hasta cerrar el gimnasio. Ahí empecé, siempre estuve a cargo del gimnasio. Iba haciendo otras cosas pero siempre en el gimnasio”.

Como utilero, “Cachi” aprendió de Héctor Lavena a quien lo traspasaron a las canchas de tenis. Le enseñó cómo tenía que administrar la ropa para los equipos de básquet y vóley; y armar y desarmar las canchas dependiendo del evento programado. Del que también adquirió conocimientos porque “sabía mucho”, fue del propio Rossi.

“Cachi” seca el piso flotante del gimnasio de Náutico en un partido de básquet.

No jugó ni se interesó en ninguno de esos deportes sino que fue futbolista, defensor, de Independencia y América. Su nexo con Náutico lo generó gracias a su padre, que también fue empleado: “Mi papá era calderista, venía al club con mi viejo y jugaba al fútbol. El básquet no me gustaba, fui a ver algunos partidos del Provincia en su momento porque los deportes me gustaban. Siempre iba a ver antes de empezar a trabajar”.

Paz coincidió con los mejores momentos deportivos del Celeste cuando en básquet la entidad competía en los provinciales de mayores y, en vóley, llegó en 1995 a la Liga de Honor siendo el único equipo en la historia de San Pedro que participó en la elite de Argentina en su deporte. En su rol como integrante de los cuerpos técnicos, viajó miles de kilómetros y trabajó en estadios emblemáticos como el Héctor Etchart de Ferro en Capital Federal.

“Cachi” era un emblema de Náutico, al que el pasado 2 de junio volvió tras varios meses de licencia por ser paciente de riesgo ante el coronavirus. Estaba contento de regresar a su lugar en el mundo y a su labor de utilero, un puesto que en los clubes ya no es común y partir del que, junto a Marcelo “Toti” Pugliese en Mitre, quien falleció pasado el 4 de junio a los 54 años, construyó su camino en el deporte local.