La decisión de Mauro de Rosa y Fernando Negrete de cambiar la denominación del bloque que conforman y de dejar de representar al presidente Javier Milei en el Concejo Deliberante encendió las redes sociales.

"La moda del panqueque ya sabemos quién la inició. Ya no me sorprende nada", refirió Evangelina. Sandra expresó: "Mejor, ¡por algo será! Vendrán mejores" y Franco dijo: "Valoremos la iniciativa".

Ignacio indicó: "Creo que ninguno de los que están es por la ciudad, ya que la misma es una mugre, con calles rotas e inseguridad. Si fueran honestos deberían irse y dejar vacante el puesto para alguien que realmente se ocupe por la ciudad. Pero como sólo les importan ellos, así estamos".

Nicolás explicó: "Se escapan de las listas como de la poblada que los está haciendo correr por todos lados".

Gastón contó: "Ya se están acomodando por el sueldo nada más. Ninguno está ahí por la ciudad, son todos iguales. Sueldos que pagamos los sampedrinos para que San Pedro siga igual".

Stella ironizó: "Características de nuestros pseudos candidatos: panquequismo. Empezando por algunos intendentes".

"Al final son todos unos traidores. Qué falta de respeto a los que los votaron. Van por la guita, al pueblo no le importa. Por eso cada vez vota menos gente, porque no confía en nadie. Son realmente hipócritas, porque si entraron a un partido político y la gente les dio su voto, aguanten el período hasta que termine su gestión", argumentó un vecino.

Fabian comentó: "Nunca se olviden de la gente que les dio ese puesto, sea del partido que sea. Esto es traición a los que los eligieron. Son traidores como tantos".

Lidia expresó: "Se pelean entre ustedes pero los devoran los de afuera" y Vanesa respondió: "Son un asco".

"Varían según la condición. Así estamos en este país. El motivo es llegar y asegurar cuatro años de sueldo nada más. Si no, tendrían que renunciar y dar el paso al que sigue en la lista. Eso se llama código", acotó Guillermo.

Anita comentó: "Es muy difícil cambiar años de falta de ética y dignidad. Son como el camaleón, cambian de colores según la ocasión".

Sergio opinó: "Que renuncien a sus bancas, dejen a los suplentes y se presenten de cero con su nuevo partido. Vamos a ver cuántos votos sacan".

"Todos los políticos entran por el voto de los ciudadanos y, por consiguiente, son funcionarios públicos y no del partido. Casualmente, ese es el mayor problema del país: que los concejales, diputados y senadores voten proyectos y leyes sólo por conveniencia partidaria o acuerdos, demostrando que les importa un carajo el pueblo. Me encanta que se separen y no voten obsecuentemente como bobos", indicó Diego.

Darío sentenció: "El tema es estar y permanecer, todo sirve. Me acuerdo cuando saltábamos los cuatro de copas y criticábamos el poco profesionalismo de los representantes del pueblo, que ocupando un lugar políticamente tratan a sus votantes como ignorantes analfabetos. Se olvidan que están ahí por quienes votan. Y por otro lado: hagan silencio y hagan. Basta de proyectos pedorros para justificar sueldos injustificables. Parecen el conventillo de la paloma siendo tribuneros de turno".

Gustavo comentó: "Esperemos renuncien pronto, porque nadie los habrá votado por ser ellos, sino por las ideas de La Libertad Avanza. Así que pronta renuncia y que asuman los que seguían en la lista".

"Rosa y Negrete son vividores. Van para donde a ellos les importa, no por el pueblo, igual que la mayoría de concejales. Sólo les importa el bolsillo. Te roban con los impuestos y ahora con la fotomulta. No hagan que la sociedad se enoje y haga una pueblada para que se vayan todos. Ignorantes, no sirven para aprobar nada como la gente", concluyó Manuel.