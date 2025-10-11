Cuenta DNI: único día con descuentos en carnicerías, pollerías y pescaderías
El único día con descuento en los rubros cárnicos será este sábado 11. La promoción de la billetera virtual del Banco Provincia alcanza el 35 % de descuento, hasta $ 6.000 de devolución. Para el Día de la Madre hay promoción en gastronomía. En comercios no alimentarios sigue el pago en tres cuotas con tarjetas de crédito adheridas a la app.
Este sábado 11 será el único en el mes con descuentos en las compras de productos cárnicos para los poseedores de la Cuenta DNI.
El beneficio en carnicerías, pollerías y pescaderías será del 35 % de descuento y un tope de $ 6.000 por persona, que se alcanzan con $ 17.000 en consumos.
Otras de las promociones de Cuenta DNI para el mes de octubre estará destinado para celebrar el Día de la Madre. El 30 % de descuento en gastronomía (restaurantes) se podrá alcanzar los días sábado 18 y el domingo 19, con tope de $ 8.000 por persona, que equivalen a $ 26.700 en consumos.
El resto de los beneficios es el siguiente:
*Comercios de cercanía: 20 % de descuento todos los viernes. Tope de $ 4.000 por viernes, que se alcanza con $ 20.000 en consumos.
*Ferias y mercados bonaerenses: 40 % de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $ 15.000).
*Librerías: 10 % de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
*Farmacias y perfumerías: 10 % de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
*Comercios de cercanía (no alimentos): tres cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o MasterCard vinculadas en la app en comercios adheridos.
