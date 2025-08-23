Este sábado 23 de agosto están habilitadas las compras con descuentos a través de Cuenta DNI en carnicerías, pollerías y pescaderías, con un tope de reintegro será de $ 6.000 por persona, lo que permite gastar hasta $ 17.000.

Mientras tanto, la billetera virtual continúa con las promociones del 20 % en comercios de cercanía (almacenes, verdulerías, panaderías y más) todos los viernes del mes, ahora con el reintegro máximo de $ 4.000 semanales.

El resto de los beneficios para agosto con los siguientes:

*Ferias y mercados: 40 % de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana por persona (equivalente a $ 15.000).

*Especial Librerías: 10 % de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro.

*Garrafas: 40 % de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $ 12.000 por mes (equivale a $ 30.000).

*Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o MasterCard vinculadas en la app.

