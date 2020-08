Cuarentena: Otra vez, la Liga Infantil advirtió a los clubes que está prohibido realizar entrenamientos grupales

A pesar de que no está permitido por la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, es común en las últimas semanas observar en espacios públicos y terrenos a grupos de chicos y no tanto jugando al fútbol. En la mayoría de los casos, se trata de personas que se juntan voluntariamente a hacer el deporte más popular e, incluso, torneos barriales.

En ese marco, la Liga Infantil (LDI) fue informada y detectó de que en ocasiones hay niños a cargo de un mayor de edad que oficia de entrenador y coincide con que son jugadores y profesor de algún club. Ante eso, la situación se vuelve una preocupación para la entidad que preside Eduardo Oilher que otra vez utilizó su cuenta de la red social Facebook para advertirle a sus entidades afiliadas que está prohibido realizar entrenamientos grupales.

"Ante las reiteradas consultas que recibimos, la Liga recuerda que no están permitidos los entrenamientos deportivos en clubes y en ningún espacio al aire libre", sentenció la institución en su comunicado. Y agregó: "Los niños carecen de la cobertura médico obligatoria que se activa en cada temporada normal de juego. Apelamos a la responsabilidad colectiva de quienes participan y cumplen roles fundamentales en el desarrollo del fútbol infantil".

Desde que comenzó la pandemia, la LDI decidió no cobrar la cuota social ni el seguro a los clubes para que no tengan que afrontar ese gasto teniendo en cuenta que la mayoría, sin campeonatos, no cuentan con ingreso alguno. En contrapartida, la entidad que tiene su sede sobre calle Salta debe abonar sus gastos y todavía no sabe si volverá a haber actividad en 2020 por el COVID-19.

En julio, cuando publicó una advertencia similar, la LDI fue notificada de que un plantel había realizado una práctica en la cancha a pesar de que no estaba habilitado. Esa situación, según pudo saber La Opinión, se reiteró el sábado pero en un espacio público de la costanera.

Tal explicó la Liga Infantil, la situación preocupa porque los jugadores no cuentan con seguro alguna ante algún accidente o lesión teniendo en cuenta que se dio de baja porque no hay torneos. También, por la falta de responsabilidad de mayores que exponen a los niños sin justificativo alguno.