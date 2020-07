Cuarentena: La Liga Infantil advirtió a los clubes de que no pueden entrenar en cancha

Por la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus que impuso el gobierno nacional y lleva 113 días en San Pedro no se puede hacer deporte en ninguna de sus variedades, mucho menos en conjunto. Aunque la prohibición es clara y no necesita de repetición, la Comisión Directiva de la Liga Deportiva Infantil (LDI) advirtió a sus clubes afiliados, a través de sus delegados, de que no pueden desarrollar entrenamientos en cancha luego de que circuló la versión de que uno lo hizo.

Según pudo saber La Opinión, hubo una entidad de San Pedro que días atrás violó el aislamiento y llevó a cabo una práctica en su predio para la categoría 2008 conformada por niños de en su mayoría 11 y 12 años que están en su última temporada de "cancha chica". La situación generó malestar a sus pares y dirigentes, incluso, pidieron una sanción. Sin embargo, el hecho es investigado por los dirigentes de la LDI que necesitan comprobar si realmente existió y en qué circunstancias.

No bien fue alertado de la irregularidad, el presidente de la LDI, Eduardo Oilher, se la planteó a todos los clubes y les aclaró que no pueden entrenar. Consultado por este medio, explicó lo que toda la sociedad sabe pero algunos no respetan: "No se puede entrenar porque hay un decreto que nos manda a casa. Están suspendidas todas las actividades masivas, inclusive algunas individuales también, siempre hablando de deporte".

Desde que comenzó la pandemia, la LDI decidió no cobrar la cuota social ni el seguro a las instituciones para que no tengan que afrontar ese gasto teniendo en cuenta que la mayoría, sin actividad, no cuentan con ingreso alguno. En contrapartida, la entidad que tiene su sede sobre calle Salta tiene abonar sus gastos y su mandamás admitió que están "muy finitos con los número".

Teniendo en cuenta eso, a los directivos le generó un gran malestar la actitud de entrenar a pesar de la prohibición y Eduardo Oilher lo graficó: "Hacemos un esfuerzo grandísimo de no cobrar un peso a pesar de que todos los meses tenemos que afrontar los gastos fijos igual. Tenemos un secretario rentando y afrontamos todo con mucho esfuerzo. Estamos finitos con los números pero entendiendo la situación de los clubes. Duele la irresponsabilidad de un montón de personas como los entrenadores, padres y dirigentes. Como papá no llevaría a mi hijo a practicar en esta situación".

Por último, lo más curioso es que entrenadores organizaron una práctica con el plantel a pesar de que la LDI ni siquiera hizo anuncio alguno de cuándo van a iniciar los campeonatos porque, tal como señaló Oilher, todavía hay una ley nacional que impide hacer deporte. También, como los clubes no están pagando el seguro, ningún chico cuenta con ese aval de la Liga Infantil (LDI) y en caso de alguna situación infortuita, la cobertura dependerá del propio club.