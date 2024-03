La fundación Ciudadanos del Mundo que preside Manuel Aldaz y la organización política San Pedro Puede, cuyo referente es el excandidato a intendente de Juntos por el Cambio Ariel Rey, anunció una jornada de "celebración solidaria de Pascuas" para el lunes en el Paseo Público, desde las 16.00, y la Cruz Roja emitió un comunicado para desligarse y desmentir su participación.

La invitación al evento fue lanzada a través de un flyer en el que convocan a participar. "Nos encontraremos con los merenderos y comedores de nuestra comunidad para compartir un momento de alegría y solidaridad", dice el anuncio, que informa que habrá "sorpresas de pascuas, juegos, merienda y mucho más".

Al pie, el flyer dice que coordinan San Pedro Puede y Fundación Ciudadanos del Mundo, "en colaboración con" Mi Cielo, un grupo que trabaja en coordinación con la fundación, la iglesia evangélica Del Camino, y Cruz Roja Argentina Filial San Pedro.

A la izquierda, el flyer con Cruz Roja; a la derecha, sin ese logo.

Desde esa organización aclararon que no autorizron el uso del logo en el flyer y que no son parte del evento. "Nuestra institución no formará parte de la colaboración en este evento programado para el día lunes. No estamos participando ni coordinando con la iniciativa San Pedro Puede ni con la Fundación Ciudadanos del Mundo", informaron.

Luego de que Cruz Roja difundiera el comunicado, la fundación Ciudadanos del Mundo y San Pedro Puede reenviaron el flyer ya sin el logo de esa organización internacional.

Lo reemplazaron por el de "Socorristas Urbanos San Pedro", un grupo dedicado a la venta de servicios relacionados con cursos arancelados de RCP y primeros auxilios y asistencia a empresas en esos temas, integrado por exmiembros de Cruz Roja.