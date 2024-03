“Vamos a seguir trabajando, a ver qué es lo que conseguimos, pero no me quedó nada. La gente me pidió lavandina, arena; nos pidió la gente, pero todo lo que es alimento no me quedó nada. Es lo que yo trato de aportar a los merenderos y comedores. Pero bueno, esto era una emergencia”, dijo Ariel Rey el jueves por la tarde, cuando ya un número importante de personas se movilizaba para preguntar por el lugar dónde “repartían mercadería”.

Cuando la gente se contactaba recibía instrucciones para presentarse en la casona de Bv. Moreno al 100.

La Opinión consultó al Municipio, organizaciones sociales e incluso recibió fotos de los alimentos que se entregaron, pero sólo supo de la existencia de una fundación cuando logró hablar con uno de sus representantes en San Pedro.

Durante la jornada se había viralizado en redes sociales un llamado a registrarse en la página de Facebook de San Pedro Puede que compartió Ariel Rey y de allí en más, con la imperiosa necesidad que vive la población, muchos creyeron que la distribución continuaría.

Entregaron bolsas con leche La Serenísima, pan de molde, té Rosamonte, mermelada, galletitas crackers, entre otros alimentos.

Con esta publicación llamaron a registro a las personas afectadas por las lluvias y repartieron mercadería en el local que inaugurará la fundación.

“El local todavía no está inaugurado pero va a ser el local de la Fundación Ciudadanos del Mundo. Pudimos conseguir donaciones y debido a la situación del clima, mucha gente no pudo, ni siquiera salir a laburar y el desastre que hizo el temporal. Bueno, lo que conseguimos lo dimos desde ahí”, explicó Rey sobre la tarea solidaria que emprendió junto a su equipo de colaboradores.

Agregó además que están ayudando al refugio de mascotas y con ocho merenderos de manera periódica. En breve piensan tener activo el inmueble donde hasta hace un tiempo había una casa de antigüedades y convocan a todos los sampedrinos a sumarse con donaciones.

La página web de la Fundación Ciudadanos del Mundo, está registrada en 2021. Presidida por Manuel Aldaz y como secretaria María Emilia Marqués. Entre sus objetivos destaca la función de defensa contra la discriminación a ciudadanos migrantes y coloca en primer plano el respeto por los derechos humanos y las personas vulnerables.

“Llevamos adelante desde el año 2012 proyectos de entrenamiento para el trabajo de jóvenes con discapacidad en conjunto con el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social y la Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial y la Inclusión”, dicen en la página web respecto de la relación que mantienen con el estado.

Aunque no se sabe si hoy articularán con el Ministerio de Capital Humano, en sus últimos reportes dicen que fue “con el Ministerio de Desarrollo Social que comenzamos a formular posteriormente el proyecto de microcréditos para migrantes y afrodescendientes, que gestionamos con éxito hasta su culminación y entrega de resultados. En el año 2014 comenzamos nuestra experiencia con el Jardín Niños del Mundo, que estuvo ubicado en primera instancia en la calle La Rioja 1518, CABA”. La sede de esta fundación está en la calle México 1877 de la ciudad de Buenos Aires.