Luego de que una joven denunciara el robo de su motocicleta Corven azul en las instalaciones de la nueva terminal y compartiera un mensaje que interpeló a toda la sociedad llegó la actualización del caso y generó más angustia que felicidad.

Sobre ello, Sofía, la víctima, escribió: "El 9 de enero del 2024 me robaron la moto. Entonces inmediatamente me acerco a la comisaría a hacer la denuncia. El 10 de enero, me llega información exacta de dónde y quién tiene mi moto. Rápidamente acudo a la policía llevándole la información.

"Estuvieron dos horas para tomarme la declaración", indicó con frustración la mujer.

Me dijeron que estaban esperando la orden de allanamiento. El 11 de enero, me llega la información de que a la moto la habían movido de vivienda, entonces nuevamente acudo rápidamente a la policía a darle esta nueva información, donde aún pedían orden de allanamiento.

Ese mismo día, me enteré que los mismos que me robaron a mí son los autores del robo de la moto que estaba fuera de La Chacra, entonces, son dos denuncias al mismo sujeto, dos órdenes de allanamiento para el mismo lugar, dos motos diferentes (no sabemos si más aún).

“Hoy es 15 de enero, y ya hay nuevas noticias: mi moto aparentemente fue desarmada y vendida por partes. Cosa que jamás voy a volver a conseguir”, explicó con dolor Sofía.

Ahora, ¿dónde está la justicia? Debería haber mandado a alguien que lo mate directamente. Pero a uno, por querer hacer todo en ley le pasan estas cosas.

Y este es un consejo para todos, no dejen más motos en la terminal porque hay cámaras de seguridad en vano, porque no te las van a querer dar. No compremos más repuestos baratos, ni repuestos en Facebook, porque así alimentamos a estos lacras y fomentamos más el robo. Si sabés quién te robo, quién tiene tus cosas, no pierdas tiempo en la comisaría, y si lo haces, dala por perdida.

“Para los que me conocen, saben que mi moto lo era todo, ya que con ella me movía para estudiar, trabajar en la mensajería para llevarme el pan a la boca”, concluyó la joven.

Pero bueno, sé que el karma les llegará a estos tipos que me robaron la moto, y la única justicia divina para ellos sería la muerte, ya que la justicia de San Pedro no sirve y lo único que hacen es darle dos días de vacaciones y luego los largan.

Corven Energy 110 azul, moto que me desarmaron y vendieron por partes. Corven Energy 110 azul, lo único que era de mi pertenencia, en manos de unos malnacidos, pero creo en la justicia divina, y sé que algún día lo van a pagar.

N. de la R: El texto se ha respetado con puntuación, mayúsculas y otros giros gramaticales a pedido de la víctima.