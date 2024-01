Un día después de la recorrida de Lilí Berardi por el edificio al que llegan turistas y sampedrinos, llegó el mensaje de quien resultó víctima de un robo.

"Mi nombre es Sofía Rodríguez, quiero contar lo que nos sucedió ayer en la mañana y hacer un descargo y me gustaría que sea publicado tal cual lo envío.

Como todos los días, mi novio se levanta a trabajar, el trabaja en el campo, y toma el colectivo en el 18. Todos los días dejábamos la moto en la nueva terminal ubicada en 11 de Septiembre y Lucio Mansilla, donde tenés millones de cámaras de "seguridad".

A que voy con todo esto? Que ayer en la mañana entre el horario de las 6 am y 13 pm nos robaron la moto, MOTO QUE ESTABA DEBAJO DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD.

Y no me quieren dar las cámaras para ver quien fue el que se la llevó, nosotros nos levantamos todos los días a trabajar y así como nos pasó a nosotros, le pasa a 60 sampedrinos por semana.

Puede interesarte



Ahora la pregunta es, ¿dónde busca la policía?. El sampedrino tiene que salir a buscar sus cosas ¿porque, no es trabajo de la policía?

“Por qué carajo cuando agarran a los malnacidos que nos roban a los laburantes, le dan dos días de vacaciones y luego vuelven a lo mismo y peor”, pregunta Sandra.



Ayer me robaron mi moto, y 5 motos más!. ¿Hasta dónde?, ¿hasta cuando?.

A la moto ya la doy por perdida, pero es horrible el saber que ya no podés salir a trabajar, a hacer un mísero mandado que ya te afanan hasta lo que no tenés ENFRENTE DE LAS CAMARAS, ENFRENTE DE LA MISMA POLICÍA.

Dos horas para tomarme la denuncia, y la misma policía diciéndole a una chica que dejara la moto a la vista porque roban hasta en la vereda de la comisaría ¿¿¿entonces???? No hay seguridad en ningún lado!

“Los chorros se desataron y andan arruinando vidas, y esto es un viva la pepa, porque nadie hace nada”.

¿DEBERÍAMOS HACER JUSTICIA A MANO PROPIA?

Seguramente tendría más penas el que hace justicia que el que roba.

Esto es una completa locura!, plena luz del día, robando sin parar! Y NADIE HACE NADA, NADIE DICE NADA!!!!. HAY CAMARAS DE SEGURIDAD Y NO TE LAS QUIEREN DAR!!! YA DA ASCO SAN PEDRO!".

N. de la R.: El texto se ha respetado con puntuación, mayúsculas y otros giros gramaticales a pedido de la víctima.