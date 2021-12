COVID-19 en Río Tala: “Gracias a Dios no nos tocó, pero tomamos todas las precauciones”, dijeron desde Los Abraham

La detección de un foco de contagios de coronavirus COVID-19 en Río Tala, generado en un establecimiento de tipo gastronómico y por el que hay unas 10 familias aisladas, generó diversas reacciones en la localidad, al punto de que hubo titulares de emprendimientos de ese tipo que tuvieron que salir a aclarar que el brote no había sido en su local sino en el de otros colegas.

Para evitar confusiones y versiones infundadas, el titular del asador criollo Los Abraham, Luis Galavanesky, contó en Radio Cuarentena que en su restaurante trabaja los fines de semana una camarera que dio positivo porque se contagió en el foco del establecimiento colega, por lo que aunque no tuvieron contacto tomaron medidas de prevención.

“El foco no fue en Los Abraham sino en un lo de un colega que además tiene posada, gastronomía y eventos. Hay un par de chicos que en la semana trabaja en ese lugar y los fines de semana con nosotros. Por prevención fuimos todos a hisoparnos, nos dio negativo”, explicó Galavanesky.

El titular del reconocido asador criollo de Río Tala explicó que “los casos positivos son extra de Los Abraham, no fue adentro del establecimiento” y advirtió: “No quita que no pueda pasar, este virus es bastante agresivo, pero bueno en este caso, gracias a Dios, no nos tocó a nosotros”.

De manera preventiva, todo el personal que trabaja con él se hisopó en dos oportunidades, tal como establecieron las autoridades sanitarias, y dieron negativo en cada testeo.

“Nos pareció importante aclarar esta situación para transmitir tranquilidad a quienes estuvieron el fin de semana en el establecimiento de que no hubo ningún contagio”, señaló Galavanesky.

Respecto de la confusión generada en la localidad, detalló: “Hay una chica que es camarera que trabaja en lo de este colega, vino a trabajar un rato el jueves por la mañana, con un grupito reducido que estaba haciendo tareas para preparar para el fin de semana, y la hermana, que también trabaja acá, se contagió en el seno familiar, y otra persona que trabaja con nosotros que no vino a trabajar porque a una señora que trabaja en ese establecimiento se hizo el hisopado y ya no vino”.

“El domingo y el lunes, por precaución, fuimos todos a hisoparnos, hacemos un chequeo diario, ninguno dio positivo”, dijo Galavanesky.

Para el titular de Los Abraham “es importante que el cliente exija el alcohol en gel, que los camareros estén con el barbijo, los turistas deben exigirlo en todos los negocios donde se manipule comida”.

En su establecimiento, que tiene un amplio espacio al aire libre además del salón, hay “vasos de colores para diferentes sectores, señalados para que no se compartan, diversas medidas”, indicó. “Tiene que haber conciencia entre los empleados y los clientes también deben exigirlo”, sostuvo.

Este fin de semana próximo, en medio de las fiestas de Navidad, el asador criollo no abrirá. “Casi que no vamos a abrir porque hay fiesta mañana, el sábado, no sabemos si va a andar gente el domingo y así también se va esta ola de comentarios y todos se quedan tranquilos”, señaló.

El fin de semana siguiente, para fin de año, tendrán la tradicional cena show que organizan para cada 31 de diciembre, con la participación del grupo musical Cara o Cruz, que llega desde Zárate, y para lo que están tomando reservas.