El texto que dio a conocer hoy la Sociedad Rural de San Pedro para dar cuentas del malestar que provoca el prolongado corte de ruta 9 y su deterioro constante, no deja dudas.

“Desde la Sociedad Rural de San Pedro queremos expresar nuestra más profunda preocupación ante la alarmante situación generada por el corte de la Ruta Nacional Nº 9, tras el temporal ocurrido el pasado 16 de mayo, y la inaceptable respuesta (lenta, descoordinada y desprolija) de las autoridades responsables”, indican respecto a los sucedido tras el temporal de lluvia.



“A pesar de que han transcurrido varios días desde el evento climático que afectó seriamente al noreste de la provincia de Buenos Aires, el carril Rosario-Buenos Aires de una de las arterias viales más importantes del país continúa inhabilitado, generando enormes contratiempos y exponiendo a millas de personas a un peligro cotidiano inadmisible”.

“La alternativa obligada, la Ruta Provincial Nº 41, ya era una trampa mortal en condiciones normales y hoy, convertida en la única vía posible, se encuentra colapsada, sin mantenimiento adecuado, con señalización insuficiente y sin controles efectivos que garantizan la seguridad de quienes la transitan”, describen respecto a la sutuación obligada del tránsito en toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires.



“Lo más grave es que quienes recorren la zona afectada advierten, con indignación, la casi total ausencia de trabajos reales en el lugar del corte. Hay poco personal, mirando sus celulares, maquinaria mínima en operación y la señalización es lamentable”, agregaron.



Luego describen las responsabilidades: “No existe información oficial concreta sobre plazos de reparación, ni un nivel mínimo de exigencia hacia los concesionarios y gobiernos (nacional o provincial) que deberían estar dando respuestas inmediatas”.



"Mientras tanto, todos quienes deben transitar por el lugar padecen una situación que pone en riesgo sus vidas todos los días. Esta combinación de desidia, ausencia del Estado y desprecio por la vida y el trabajo de los ciudadanos no es más que una expresión concreta del "terrorismo vial" y la decadencia estructural que denunciamos".



Por último recuerdan: “Pretender operativos urgentes, coordinados y eficaces, como los que se observan ante catástrofes en otros países, parece ser en la Argentina de hoy mucho más que una utopía: es una ficción” y cierran con una frase “No hay más tiempo. No podemos seguir naturalizando lo inaceptable”.

