Coronvirus: el relato de un empleado de comercio que confirma que un caso positivo violó la cuarentena

Un contacto estrecho del efectivo de Prefectura que trabaja en Ibicuy deberá afrontar una causa penal en el fuero Federal luego de que el propio Gobierno municipal lo denunciara por incumplir la cuarentena estricta a la que debió someterse desde el domingo 14 de junio, cuando fue considerado caso sospechoso de coronavirus COVID-19.

El jueves por la noche esa persona fue confirmada como caso positivo, dentro del grupo familiar del sampedrino efectivo de Prefectura de Ibicuy cuyas muestras habían sido tomadas el martes anterior. El sábado fue denunciado y la Justicia ordenó que se lo traslade a un sitio de alojamiento seguro donde se pudiera controlar que cumpliera el aislamiento, puesto que había denuncias que señalaban que lo había incumplido.

La Opinión obtuvo el relato de un empleado de un supermercado que lo atendió el miércoles, cuando hacía ya tres días que sabía que su hermano era positivo de coronoavirus y la Secretaría de Salud le había ordenado guardar cuarentena estricta, y al otro día de pasar de contacto estrecho a caso sospechoso porque lo hisoparon al presentar síntomas.

"Esta persona fue el miércoles, después del mediodía, a hacer una compra. Nadie sabía su situación, nos enteramos de que era hermano del chico de Ibicuy por un compañero de trabajo, que cuando se fue me dijo quién era, porque lo conocía", contó el cajero a La Opinión.

El sábado, cuando este medio publicó que el hombre de 32 años había sido denunciado ante la Justicia Federal por violar la cuarentena, se dio cuenta de la situación: era la misma persona que él había atendido el miércoles en el supermercado.

Durante el fin de semana no le tocaba trabajar. Tampoco el lunes. Ese día empezó a hacer consultas porque tenía dudas respecto de si el contacto que había mantenido con el infectado debía considerarse estrecho. No sabía qué medidas adoptar.

El lunes por la noche, cuando el Gobierno anunció 12 nuevos contagios, entre ellos 10 de Río Tala relacionados con esta familia, se asustó. No sólo por él sino, sobre todo, por su madre, una mujer que espera un trasplante de pulmón y, claro, es considerada paciente de riesgo.

Este martes, el joven cajero de supermercado tampoco fue a trabajar y puso en marcha el protocolo para obtener el certificado médico que le permita justificar su ausencia laboral, que será extendido por el profesional que asiste a su familia.

"Llamé al 148, el call center de la Provincia, le expliqué todo lo que sucedió, que soy cajero de un supermercado y que tuve contacto con un caso positivo de COVID- 19, las medidas de seguridad que tenemos en el trabajo, el tiempo que estuve con esta persona, todo. Me dijeron que no me consideran contacto estrecho", explicó.

"Luego hablé con mi médico y me dijo que si bien el riesgo es mínimo, que permaneciera aislado una semana, por las dudas, sobre todo por el tema de la salud de mi mamá", señaló.

El cajero aseguró que en el lugar donde trabaja se cumplen "todas las medidas de seguridad" y que los empleados como él utilizan mascarilla, barbijos y alcohol "todo el tiempo". Además, detalló, "los chicos de limpieza pasan a cada rato con sanitizante y lavandina" y la empresa les brindó "charlas de seguridad e higiene".

"Cuando supe que en Río Tala aparecieron contagios, me asusté. Pero por lo que me dicen y como ya pasó casi una semana, los médicos me pidieron que me quede a cumplir las dos semanas autoaislado, aunque el tipo de contacto no sea riesgoso", señalo el joven.

Hasta el momento, este cajero de supermercado que atendió a un paciente con COVID-19 no presentó síntoma alguno y se encuentra en perfecto estado de salud. "Me controlo el olfato y la fiebre todos los días, no tuve tos ni dolor de garganta ni nada, pero me quería cuidar y cuidar al resto", dijo.