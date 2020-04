Coronavirus: Uno por uno, en qué instancia están los certámenes suspendidos y cuándo se reanudarán

Argentina lleva casi un mes de cuarentena obligatoria para evitar la propagación del coronavirus y aunque todavía se desconoce cuándo se terminará definitivamente la situación, algunos deportes comenzaron a reorganizar su calendario con más dudas que certezas en relación a los tiempos con los que contarán para competir.

En ese contexto, muchos atletas y equipos de San Pedro están desde hace casi un mes sin actividad. Mientras entrenan como pueden en sus casas, algunos saben cuándo tendrán que competir o podrán, al menos, retomar las prácticas con normalidad mientras que para otras sigue la incertidumbre. Por ello, La Opinión analizó uno por uno cada caso particular teniendo en cuenta el evento o la disciplina.

Tokio 2020: Tras varios idas y vueltas tanto los Juegos Olímpicos como los Paralímpicos se cancelaron para el 2021. El primer evento, al que pueden ir los deportistas Gonzalo Carreras, Brenda Rojas, Ricardo Belo y Julio Alsogaray y viajarán los entrenadores Nicolás Schargorodosky y Martín Alsogaray; será entre el 23 de julio y 8 de agosto mientras que el segundo, para el que Silvio Velo busca ganarse un lugar en la Selección Argentina de fútbol para ciegos, será del 24 de agosto al 5 de septiembre.

Boxeo: Kevin Espíndola iba a enfrentar el 28 de marzo en Alemania a Peter Kadiru por el título mundial juvenil de Consejo Mundial (CMB) pero el combate se postergó y, aunque aseguraron que se hará, todavía no hay información alguna de la nueva fecha.

Automovilismo: La Asociación Corredores de Turismo de Carretera (ACTC) insistió inicialmente con desarrollar el 22 de marzo la tercera fecha del TC Mouras (TCM) en La Plata donde iban a estar Fernando "Morro" Iglesias y Junior Solmi pero se arrepintió días antes y la suspendió. Tras esa situación, no informó cuándo reanudará el certamen.

Torneo de Clubes 2020 (fútbol): El certamen se frenó en los cuartos de final donde Paraná debe enfrentar a Las Campana de Campana, Banfield a Sports de Salto y Fundición a Defensores La Esperanza de Campana. El otro cruce es Barracas de Colón-9 de Julio de Chacabuco. La vuelta del campeonato dependerá, exclusivamente, de los plazos que establezca el gobierno nacional de Alberto Fernández para reactivar los eventos deportivos, resolución que también deberá esperar la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Incluso, se rumorea que la pelota volvería a rodar primero sin público en los estadios y, luego, recuperará su curso en el “segundo semestre” (julio).

Torneo Preparación (fútbol): Sólo se jugó la primera fecha de las zonas A, B y C antes de que se cancele la actividad. El único club que debutó en la temporada fue el nuevo San Roque. El presidente de la Liga Sampedrina (LDS), Hugo Cejas, informó a La Opinión que analiza dos opciones de reanudación para cuando se normalice la situación: Una de las alternativas es cancelar el Torneo Preparación José Cejas del que se completó sólo una fecha y desarrollar Apertura y Clausura con Primera A y B, ambos con un descenso y ascenso directo más una promoción. La otra, en tanto, es continuar el Preparación y disputar en lo que reste de la temporada sólo el Apertura.

Copa Alianza femenina (fútbol): El certamen se frenó luego de la primera fecha de las zonas A en Baradero y B en San Pedro y el Departamento de Fútbol Femenino no informó cómo se retomará la actividad aunque dependerá de lo que decida la LDS.

Triatlón Ciudad de San Pedro (triatlón): Previsto para el 15 de marzo, única fecha pactada en el año, se postergó porque la LDS suspendió todas sus actividades. Días atrás se confirmó que se realizará, con la misma programación, el 18 de octubre.

Torneo Apertura de la LDS (pesca): El 15 de marzo se iba a llevar a cabo la segunda fecha pero la Liga Sampedrina (LDS) suspendió todas sus actividades. Sin información de cuándo se podrá retomar la actividad con normalidad, el Departamento de Pesca no informó cómo seguirá el torneo.

Apertura LDI (fútbol): La Liga Deportiva Infantil programó para el 14 de marzo la primera fecha del Apertura para las divisiones masculinas 2008 a 2013 y femeninas U9 y U12 pero todas sus actividades se postergaron por el coronavirus. Aunque todavía la entidad que preside Eduardo Oilher no tomó una decisión, el mandamás admitió a La Opinión que "con seguridad", van a tener que "reprogramar las competencias". Y agregó: "Aun no definimos de qué manera porque no sabemos cuánto tiempo más nos llevará el aislamiento social".

Argentino de Ruta para másters (ciclismo): El evento de la Federación Argentina de Pista y Ruta (Facpyr) se iba a llevar a cabo entre el 18 y 22 de marzo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Capital Federal pero, por inconvenientes, se pasó al de Rosario. Como casi todas las actividades, días antes de que se concrete se conoció que no se realizará y todavía no tiene otra fecha. La misma situación atraviesa el Argentino de ruta para elite.

Sudamericano de Optimist (yachting): Fue uno de los primeros en postergarse luego de que la Secretaría de Deportes de la Nación prohibió el miércoles 11 de marzo los eventos con delegaciones extranjeras. Estaba previsto que compitan Delfina Kuttel, Francina Paz, Francisco Gómez y Agustín Malacalza, todos de Náutico, con Guido Pozzi como instructor. No tiene fecha de reprogramación.

Asociación Zárate-Campana (básquet): La temporada todavía no comenzó y estaba pactado que el 21 de marzo inicie el certamen para inferiores. Sin embargo, se frenaron las actividades por lo que Náutico, que tampoco puede entrenar en su gimnasio, quedó a merced de que se normalice la situación. La ABZC no emitió ningún comunicado.

Asociación Nicoleña (básquet): Antes de que se cancelen todas las actividades, la temporada 2020 no había empezado. Aun no se informó cuándo y cómo se retomará por lo que la primera e inferiores de Mitre aguardan una resolución.

Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA): La asociación que aglomera a Tiro Federal suspendió por tiempo indeterminado todas las actividades y competencias. Internamente, el Biguá también cerró sus puertas. Días atrás, la URBA emitió un comunicado en el que explicó que deben "aguardar el levantamiento de la cuarentena obligatoria y evaluar las posibles restricciones que pudieran mantenerse sobre ciertas actividades sociales, laborales o deportivas" para reorganizar el calendario.

Asociación de Hockey del Oeste: Con Náutico y Mitre, la AHO iba a comenzar su certamen 2020 el sábado 14 de marzo pero frenó la bocha por tiempo indeterminado. Todavía no se informó cuándo se reanudara. En contrapartida, la Confederación Argentina (CAH) canceló los torneos regionales y nacionales de clubes y selecciones programados para marzo, abril y mayo donde San Pedro puede tener hockistas en los planteles de la AHO en caso de que sean convocadas.

Panamericano de Maxi (básquet): Entre el 20 y 28 de marzo se iba a desarrollar en Paraná, Entre Ríos, el certamen internacional para adultos en el que iban a participar los sampedrinos Matías Morales y Alfredo Diamante con un equipo de Zárate en representación de Argentina. Sin embargo, el evento se pospuso enseguida luego de que la Secretaría de Deportes de la Nación prohibió la realización de actividades con delegaciones extranjeras. La organización lo reprogramó para noviembre.