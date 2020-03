Coronavirus: Se postergó la pelea de Kevin Espíndola en Alemania por el título mundial juvenil

Lo que se suponía por el contexto mundial ante la pandemia de coronavirus se oficializó hoy y es que Kevin Espíndola no peleará el 28 de marzo en Magdeburgo, Alemania, frente al local Peter Kadiru por el título mundial juvenil del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La decisión la comunicó a La Opinión su entrenador, José Cancelo, quien detalló que inicialmente se propuso hacerse "a puertas cerradas" pero que, después, con el "problema de los vuelos" se decidió postergarla para "más adelante". La planificación de Espíndola y Cancelo era viajar el 23 a Europa, cinco días antes de la contienda.

Además, el preparador aseguró que le informaron que el combate no se canceló definitivamente sino que se analizan otras fechas: "Me dijeron que se hace seguro. Me van a confirmar en estos días para cuando sería y calculan que los primeros días de abril pero no me aseguraron nada porque todo depende como esté todo".

En ese marco, el púgil de 23 años seguirá entrenando para estar preparado para la nueva ocasión que dependerá de la expansión del COVID-19 que tanto en Argentina como Alemania tiene muchos casos positivos y fallecidos.

Por último, en caso de que la pelea se suspenda definitivamente, Cancelo aseguró que piensan en alternativas: "Si no se hace vamos a ver si vamos por el título sudamericano vacante o el título argentino que la idea es hacerlo en San Pedro. Como no se puede hacer ningún espectáculo público, hay que esperar que se levante la medida para programar algo".