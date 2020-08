Coronavirus: "Seguimos trabajando y haciendo lo que veníamos haciendo", explicó Carlos Gutiérrez ante la ausencia de Guillermo Sancho

La conferencia de prensa que el gobierno local brindó el lunes por la noche para anunciar nuevos casos positivos de coronavirus fue diferente a todas las anteriores porque no estuvo el secretario de Salud, Guillermo Sancho, quien horas antes fue hisopado y aislado por presentar síntomas y aguarda su resultado. En su lugar, el médico Carlos Gutiérrez brindó algunos detalles de los 21 positivos anunciados y hoy por la mañana dialogó con Lilí Berardi en #RadioCuarentena.

El pediatra, que integra el equipo COVID-19 que lleva adelante las acciones durante la emergencia sanitaria, dejó en claro que el funcionario "sigue estando" porque "muchas de las cosas que hace las sigue haciendo". Y agregó: "Estamos en contacto, nos comunicamos y vemos cosas. Simplemente soy uno de los más viejos del equipo y estoy más al tanto de algunas cosas de información por eso me pidió que fuera a la conferencia de prensa. Me tocó a mí de sorpresa pero tratamos de estar e ir informando y comunicando".

Respecto de cómo continúan trabajando sin Sancho presencialmente, Gutiérrez explicó que "están organizados" en cuanto al "seguimiento de los pacientes" que actualmente son 86 activos. En ese sentido, señaló que "hay que darle tranquilidad" de que van a hacer su "trabajo" a pesar de la situación. "Él está bien, el resultado se habrá enviado hoy y seguramente mañana o pasado estará, esperemos esté rápido. Entre todos le vamos diciendo que se relaje un poco por la gran exigencia que viene teniendo en este tiempo. Con (Javier) Sualdea (N. de R.: director del Hospital) no me comuniqué, ambos están bien, con algunos síntomas, pero estaban mejor. No sé si tienen o no. En términos de probabilidades puede ser positivo o negativo, hemos tenido muchas variables. Hay muchos pacientes que uno dice este es positivo y no lo es. Otros pensamos que hisopamos de gusto y dan positivo".

El total de casos positivos en San Pedro desde que comenzó la pandemia ascendió a 219 de los cuales, además de los 86 activos, hay 123 que se recuperaron y diez que fallecieron. Los contagios derivaron de diferentes focos que fueron apareciendo en los más de cuatro meses de cuarentena y Carlos Gutiérrez analizó que el relacionado a los profesionales de la salud "era obvio que iba a ocurrir": "En salud era cantado que iba a ver. Hasta antes de esos casos veía que había muchos en personal de seguridad. La observación que se hace a nivel nación con respecto de los eventos sociales es que son los grandes dispersadores. Hasta hace poco no teníamos tanto, esto explotó hace poco. Esto recién está empezando y pinta para ser un tema complicado".

Por último, habló del sistema que tienen para contabilizar datos al que tiene acceso y sobre el que manifestó que desde el Círculo Médico le fue propuesto a la Municipalidad la cual le agregó "funcionalidades como la geolocalización" y la comparten con el objetivo de, a través de su utilidad, ver el contexto en el que se encuentra el partido.