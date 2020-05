Coronavirus: Sanatorio Coopser desmintió que médicos estén "aislados por ser casos sospechosos"

El Sanatorio Coopser emitió hoy por la tarde un comunicado en el que desmintió que médicos que trabajan en sus instalaciones estén "aislados por ser casos sospechosos" de coronavirus, información que se viralizó por redes sociales y WhatsApp en la que se aseguró que varios especialistas estuvieron en contacto con un colega de Baradero que fue hisopado porque tenía síntomas y se aguarda el resultado que es analizado en el Instituto Maiztegui de Pergamino.

"Esto fue una noticia que circuló de Baradero de profesionales que trabajan en Baradero y estuvieron en contacto con un sospechoso que estuvo en un lugar con posible contagio. A este médico lo hisoparon, se está esperando resultado. Ese médico que activó el protocolo no atiende en San Pedro sino que estuvo en contacto con otros que si atienden en San Pedro", indicó a La Opinión el Director Médico del centro de salud, Daniel Ureta.

Además, explicó que se decidió dar a conocer ese escrito porque "algunos pacientes" de esos médicos que estuvieron en contacto con el baraderense que se le tomó la muestra "entraron en preocupación y no saben qué medidas tienen que adoptar". Y agregó: "Estos profesionales no están aislados porque no tienen criterio epidemiológico para estarlo. Los profesionales no tienen ningún riesgo de tener algún tipo de contagio, por eso lo desmentimos. Se trató de desmentir que estos profesionales están infectados, como dicen esos audios".

Acerca de los datos falsos que se repartieron sin chequear por parte de los usuarios, aseveró: "Estas noticias se replican por redes sociales y WhatsApp mucho más fácil que las noticias verdaderas, entonces uno trata de llevar esa calma porque la gente está sensibilizada. Ahora la cuarentena se flexibilizó y la gente tiene menos cuidados".

Por último, Ureta le pidió a los sampedrino que deben "seguir teniendo cuidado" y dejó en claro que los galenos son los "principales" que se cuidan porque están expuestos por su tarea al COVID-19. También, admitió que quiere "llevar tranquilidad" porque en el contexto de pandemia que atraviesa Argentina "puede resultar normal" que "en un par de semanas" haya algún caso en San Pedro.