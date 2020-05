Coronavirus en Baradero: Aguardan resultados de muestras tomadas a dos trabajadores del hospital y monitorean el caso en San Pedro

La Dirección de Atención Primaria de la Salud de Baradero tomó muestras de coronavirus a un médico y una enfermera que se desempeñan en el Hospital Lino Piñeiro, las envió a analizar al Instituto Maiztegui de Baradero y aguarda los resultados para establecer si son casos positivos o no.

Las personas a las que se analizó son un hombre y una mujer que son pareja. El doctor se desempeña en el Centro de Atención Primaria para la Salud Open Door y tuvo fiebre, patología que también presentó posteriormente su pareja y, por eso, se les realizó el test a ambos y aisló al menos hasta que lleguen los resultados de los análisis.

Además, teniendo en cuenta los contactos que mantuvieron los últimos días, se aisló a otras nueve personas que trabajan en el hospital de Baradero, entre ellas doctores y el director, Silvio Ejarque.

En San Pedro, el secretario de Salud, Guillermo Sancho, informó que monitorean el caso porque dos de los especialistas aislados preventivamente trabajan en la ciudad. "Son médicos que no viven en San Pedro pero trabajan acá y estuvieron en contacto el lunes pasado con el médico al que le hicieron el hisopado. Desde que se tomó el análisis, no vinieron a San Pedro por lo que no habría riesgo de nada".

Mientras tanto, en Baradero, el área que conduce Nicolas Natalichio aguarda que lleguen los estudios desde Pergamino para saber si tanto el médico como la enfermera están infectados con COVID-19.