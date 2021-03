Coronavirus: positivo para una docente del jardín de Los Aromos

La Opinión reveló este lunes que el jardín de infantes 917 ubicado en el barrio Los Aromos estaba cerrado tras la aparición de un caso sospechoso de coronavirus COVID-19 en una docente, lo que obligó a aislar a todo el personal y suspender las actividades. El resultado llegó entre las últimas muestras informadas y es positivo.

La profesora de artística está aislada contagiada de COVID-19 pero sus compañeras de trabajo todavía no saben si deberán cumplir ellas también con el período de 14 días de aislamiento, puesto que es una decisión que deberán tomar las autoridades educativas.

Según contaron a La Opinión miembros del equipo docente de la institución, la directora resolvió suspender todas las actividades ante el caso sospechoso por recomendación de la Secretaría de Salud municipal, tras informar la situación detectada.

Sin embargo, relataron docentes, ahora no saben si deberán seguir en aislamiento, como se les había ordenado.

Desde Inspección de Nivel Inicial —cuya titular es Lorena López, residente en Ramallo y con quien La Opinión nunca pudo comunicarse desde que está a cargo— consideraron que si cumplieron con los protocolos vigentes podrían retomar actividades.

“Todavía no sabemos qué tenemos que hacer”, dijo una integrante de la comunidad educativa del jardín. “Ordenaron aislamiento, pero ahora dicen que si se respetó el protocolo no hay riesgos, pero todavía no se decidió”, señaló la misma fuente.

La docente contagiada dicta clases de artística en los dos turnos. Durante la semana pasada, impartió clases con alumnos y luego cumplió horario en el establecimiento, desarrollando otras actividades junto al resto del personal docente.

Aseguran que cumplieron con todo el protocolo vigente, que indica el uso de barbijo y mascarilla, alcohol en gel, no compartir mates ni otros utensilios. Pero de todas maneras, por el tiempo que pasaron juntas, Salud había recomendado el aislamiento.

Ahora, con el caso confirmado como positivo, se esperan directivas por parte de Educación para saber si las docentes que fueron aisladas deben retomar sus actividades normalmente o si acaso el jardín deberá abrir con suplentes para todo el personal o si permanecerá cerrado hasta que se cumplan los 14 días.

Por su parte, los padres están expectantes puesto que desde que les avisaron que había un caso sospechoso y que no tenían que enviar a los niños hasta nuevo aviso, todavía no fueron informados respecto de qué va a suceder con las clases.