Coronavirus: Pese a que debe haber control de precios máximos siguen los aumentos en alimentos y productos básicos

"Controlen los precios del chino de un día para otro 20 pesos más un paquete de arroz y 21 pesos más la yerba", uno de los tantos mensajes que apunta a un supermercado por sus remarcaciones.

"Los sujetos obligados a cumplir con lo establecido en el SIMAP son los establecimientos comerciales mayoristas de venta de productos de consumo masivo, que cuenten con salón de ventas; todos los comercios que realizan venta minorista de productos de consumo masivo; almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados, y las personas jurídicas y humanas que participen de las distintas etapas y cadenas de producción, distribución y comercialización intermedia y final de cada uno de los productos declarados esenciales", esto impone la normativa vigente que desde el gobierno provincial piden a los municipios que ejerzan su poder de policía sobre los comercios.

También quienes participan de la cadena de distribución pueden ser multados de acuerdo a las disposiciones del gobierno en caso de no respetar el precio que estaba vigente para el pasado 6 de marzo y en caso de que alguien acopie mercadería especulando con venderla remarcada a largo plazo también será pasible de multas porque el gobierno está controlando la cadena de producción exigiendo que se utilice la máxima capacidad instalada pra evitar el desabastecimiento.

Llama la atención la queja de la titular de un emprendimiento de venta de productos derivados de pollo que pese a haber denunciado un incremento de más de 20% para la carne de ave, hasta el momento no logró que le presten atención. Al respecto el lunes la titular de la Omic, cuando La Opinión la consultó por la tarea que debe cumplir, respondió: "Pudimos fiscalizar solo un comercio. Tenia 264 productos el listado de los cuales sólo 11 estaban por encima del precio maximo. Me sorprendió. En muchos caso muy debajo del precio maximo publicado en el SEPA el 6 de marzo", reflexionó la Dra. Sabrina Utreras Montes pero hasta hoy domingo no se sabía si habían participado de algún otro operativo que no sea el efectuado en el Supermercado Yan de calle 3 de Febrero a principios de semana. Por ello se generó una nueva consulta y así se supo que existía una gacetilla de prensa en la que están consignados todos lo operativos. Fueron 9 comercios del rubro super y minimercados. En algunos hallaron hasta 65 productos por encima de su valor de referencia y en todos los casos tendrán 5 días para presentar sus descargos además de tener que hacer frente a las sanciones que les serán impuestas.

"Al 6 de marzo la botella de alcohol de 500 cc valía 80 o 90. Cuál es el precio máximo que dice la provincia?", preguntó Diego tras haber adquirido una a $ 155. Este precio, consultando la web que el gobierno puso a disposición dista mucho del fijado en la norma.

Por eso desde el Ministerio de Producción recuerdan que "los miembros de la cadena de producción, distribución y comercialización de los bienes alcanzados por la presente medida, deberán informar semanalmente los precios de venta de tales bienes, niveles de aprovisionamiento y producción. Del mismo modo, deberán informar inmediatamente en caso de que no puedan cumplir con sus obligaciones por motivos que los trascienden, denunciando a través de un sencillo formulario web cuáles son las causas por las cuales no están en condiciones de cumplir con la normativa".



"Que IMPRESIONANTE... fui a la farmacia y compré Salbutamol (aerosol) Salbutral. Hace 18 días lo pagué 260 y hoy 453 pesos''. Es una LOCURAAAAAAA", escribió en su mensaje de whapp a este medio José Luis.

En este sentido, Utreras Montes también tomó nota y reportó: "se destacan farmacias y comercios de venta de productos no alimenticios -lugares de venta de productos de higiene- para relevar los precios de venta de alcohol en gel en diversas presentaciones -30, 60, 250, 500 y 1000 ml-, alcohol etílico -250, 500 y 1000 ml-, barbijos como también toallitas higiénicas" y estos fueron los resultados: "Se efectuaron entre los días 16/03/2020 y 20/03/2020, ocho (8) actas de relevamiento que se elevaron a la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, para su conocimiento, informando precios de algunos productos supra indicados como también falta de stock de otros productos, -generalmente de alcohol en gel y alcohol etílico-, en la mayoría de los establecimientos relevados aduciendo que los proveedores establecían precios de entre un 500% aproximado de diferencia con fechas como enero y febrero del corriente año", dice el informe que ya fue girado a las autoridades.

El Decreto 177/20 dispone el Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Precios de Productos Esenciales (SIMAP) a cargo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Establece un listado de productos esenciales (alrededor de 2.100 productos tomados de la Resolución N°100-SCI del Gobierno Nacional), cuyos precios deben retrotraerse al valor vigente al 06 de marzo de 2020.

Estos precios no podrán ser aumentados durante un período de NOVENTA (90) días corridos, contados a partir de su entrada en vigencia y pueden formularse denuncias al 0800 666 1518.

A nivel local también hay un correo electrónico y un teléfono de la OMIC: defensaconsumidor@sanpedro.gob.ar y 03329 423439.