Coronavirus Hugo Cejas y la vuelta del fútbol en San Pedro: "Hasta septiembre no creo que podamos jugar"

En las últimas horas trascendió que delegados provinciales del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se reunieron virtualmente y concluyeron en que las ligas del interior del país recién iban a poder reactivar sus torneos en septiembre siempre y cuando se sostenga el contexto actual por la pandemia de coronavirus por la que Argentina está en cuarentena al menos hasta el 10 de mayo.

La Opinión consultó al presidente de la Liga Sampedrina (LDS), Hugo Cejas, si a nivel local analizaban el regreso del deporte más popular para el noveno mes del año y admitió que si bien no hay certeza alguna, es una fecha probable y fundamentó: "Como va la situación, hasta septiembre no creo que podamos jugar. Como viene dándose la situación, que se prorroga la cuarentena, vamos a llegar a septiembre sin jugar. Es un deporte y primero está la salud. Hay que ver qué pasa, hoy es todo muy incierto".

La LDS frenó el Torneo Preparación después de la primera fecha en la que debutaron 18 clubes a excepción del nuevo San Roque que se quedó sin jugar porque quedó libre. Más de un mes después, no hay certeza alguna y el mandamás de la entidad que tiene su sede en Bartolomé Mitre y Fray Cayetano Rodríguez explicó que es "día a día" y admitió que "la temporada esta prácticamente perdida" porque, según el calendario elaborado, ya tendría que haber empezado el Apertura para Primera A y B. Y agregó: "Me preguntan a veces qué tipo de campeonato vamos a idear o armar pero no sabemos hasta cuándo va a estar esto. Nosotros vamos a jugar cuando estemos en condiciones porque el nuestro es un fútbol chacarero y amateur con un montón de divisiones".

Además, Cejas explicó que la decisión de la vuelta de la disciplina será del "gobierno" y que en San Pedro y Baradero los partidos "no se van a jugar sin público" porque los clubes no están en condiciones de afrontar gastos sin tener ingresos: "Quizás en septiembre vuelve sin público y nosotros sin público no podemos jugar, es imposible porque los clubes no están bien económicamente y se funden en dos días, obviamente no pueden afrontar los gastos. No hay nada respecto de fechas porque nadie sabe nada. Yo estimo que hasta septiembre no va a haber fútbol. Antes que nada, tenemos que pensar en la salud y si tenemos que jugar en verano, jugaremos en verano".

Sobre si la LDS está armando un protocolo para que los torneos puedan reanudarse con ciertas normas sostuvo que "primero" tienen que "saber a fecha cierta cuando se va a poder jugar" para confeccionarlo. Y añadió: "Si de acá a unos meses no hay más peligro, se puede jugar y no hay problemas, no necesitas protocolo. Acá hasta que no esté todo subsanado no vamos a poder jugar, por más protocolo que hagamos no le podemos decir a ningún club que entren 50 personas a la cancha porque es imposible, no les sirve para nada".

En ese sentido, Hugo Cejas hizo hincapié en cómo afrontan las instituciones la crisis económica y admitió que "la situación no es favorable para nadie" pero los que peor la pasan son los "clubes grandes": "Los clubes más grandes son lo que más complicados están. Los clubes como Paraná, Mitre, Pescadores e Independencia que tienen empleados se les complica para juntar la plata porque gente prefiere comer antes que pagar la cuota por cómo están hoy. Los clubes más chicos si no juegan, no gastan".

El miércoles La Opinión dio a conocer que Federación Norte aguardará a que se permita volver a hacer deportes para definir si continuar o no el Torneo de Clubes en el que siguen en carrera Paraná, Banfield y Fundición. El campeonato se frenó antes de iniciar los cuartos de final y Cejas reveló que una opción que analizaba la organización era disputar las llaves a un solo cotejo y no ida y vuelta, moción que no consideró apropiada: "Tenían una propuesta de jugar tres fechas pero los clubes que tienen que ir de visitante no tienen como sustentarse. Por ejemplo, Banfield tiene que jugar siempre de visitante y cómo hace para solventar los viajes. Estaban viendo esa posibilidad, pero nosotros no estamos de acuerdo. Para la liga la posición es que los clubes no sigan jugando hasta que puedan solidificarse un poco. Para nosotros, hasta el año que viene no se va a poder seguir jugando".

Por último, recalcó que hay que diferenciar el profesionalismo del amateurismo porque atraviesan situaciones distintas porque los "jugadores profesionales son los que más resto tienen para aguantar sin cobrar un tiempo". "Sergio) Marchi (N. de R.: titular de Futbolistas Argentinos Agremiados) habla del fútbol del profesional y las ligas son completamente distintas, incluso la situación de cada liga es distinta. Nosotros no hemos tenido gastos extraordinarios y nos sustentamos con lo que recaudamos pero en otras tienen gastos mucho más grandes", cerró.