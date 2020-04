Coronavirus: El Torneo de Clubes 2020 definirá su continuidad o no cuando se levante la cuarentena

Sin certezas de lo que puede ocurrir en el corto plazo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió días atrás cancelar todos sus campeonatos en curso en el marco de la cuarentena impuesta en el país por el gobierno de Alberto Fernández para evitar la propagación del coronavirus. La determinación abarcó en parte al Torneo Regional Federal Amateur 2020 en el que no participan equipos de San Pedro y, en caso de estar dadas las condiciones, se reanudará en septiembre.

Un escalón más abajo está el Torneo de Clubes 2020 que lleva adelante Federación Norte y el campeón clasifica al certamen del Consejo Federal. Sobre él cual no recayó la postura de la AFA y todavía se desconoce si seguirá o no. El campeonato se frenó a mediados de marzo en cuartos de final donde quedaron varados Paraná, Banfield y Fundición. Consultado por La Opinión, el dirigente de la organización del certamen regional Juan José Bruno manifestó que todavía no se definió seguir o no y que "cuando pase" el aislamiento social preventivo y obligatorio analizarán "con los clubes" el contexto.

Además, tal como explicó semanas atrás, la determinación dependerá también de las medidas que imponga el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación a los eventos ya que, si no se permite que el público concurra a los estadios, a muchas entidades les será imposible sustentar los gastos que conlleva ser local o viajar a jugar de visitante.

Mientras tanto, el Albirrojo, el Taladro y la Fundi, al igual que todos los planteles del país, están sin entrenar porque no se puede realizar actividad física en predios ni espacios públicos y los jugadores lo hacen por su cuenta en sus respectivas casas. En cuartos de final tienen como rivales a Las Campanas de Campana, Sports de Salto y Defensores La Esperanza de Campana, respectivamente. El otro cruce es Barracas de Colón-9 de Julio de Chacabuco.