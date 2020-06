Coronavirus: Con 29 nuevas muestras el gobierno endureció su posición y advirtió que se volverá a Fase 1

Silvio Corti y Guillermo Sancho no dejaron dudas: si los sampedrinos no modifican su conducta se verán obligados a volver a Fase 1 por el brote. Con quince casos positivos, de los cuales once se confirmaron esta semana y casi treinta hisopados que se envían hoy apelaron a la responsabilidad individual y revelaron detalles de lo que han observado en los últimos días. Además de un nuevo caso positivo en el que no se conoce nexo epidemiológico más que la empresa donde trabaja la mujer de 43 años que contrajo la enfermedad, Corti se ocupó con vehemencia de señalar que "en San Pedro la propagación del virus tiene que ver con la irresponsabilidad de los contagiados", en referencia clara a "la explosión" que desató un brote que tuvo como epicentro a una familia.