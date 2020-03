Coronavirus: Caso sospechoso fue internado en clínica privada porque tiene obra social

Con el de hoy domingo son cinco los resultados pendientes de análisis por el COVID-19 y dos que ya dieron negativos, mientras que el resto de los pacientes monitoreados por el equipo de emergencia sanitaria permanecen en observación.

El viernes se tomó un registro en un domicilio céntrico de un paciente autoaislado y procedente del exterior; el sábado otro de un hombre que regresó de Uruguay y presentó síntomas compatibles con la enfermedad y hoy domingo, el de la persona que por precuación está internada y aislada en un sanatorio privado.

"Estamos trabajando con todos los efectores de salud de San Pedro. Todos saben el manejo que se tiene dar a esta patología y todos se están preparando para eso", dijo el Dr. Guillermo Sancho cuando fue consultado por La Opinión sobre la modalidad adoptada cuando el Hospital ya tiene su estructura adaptada para la pandemia de coronavirus.

"Es orden del Ministerio que tengamos las camas disponibles en el ámbito público para los que no tienen obra social. En este caso, estamos todos trabajando con las mismas medidas de bioseguridad, aislamiento, la aparotología es similar, la medicación es igual", explicó el Secretario de Salud sobre este paciente de más de sesenta años que presenta un cuadro compatible con una neumonía y "no tiene nexo epidemiológico" que lo vincule con el COVID-19 ya que no estuvo en el exterior ni en contacto con personas que hayan viajado. El protocolo de procedimientos obliga al envío de muestras en casos que cumplan con la sintomatología habitual y este fue uno de ellos.

En cuanto a los otros cuatro resultados pendientes serán incorporados al parte oficial que diariamente publica este medio para todos sus lectores.