Corblock: "Hasta que el país no reactive, no vuelve la producción"

La empresa Corblock despidió a 13 operarios del sector de producción y detuvo la fabricación de bloques de hormigón en su planta de San Pedro, a raíz de la crisis económica del país que afecta al sector de la construcción, al que abastecen.

En diálogo con La Opinión, el responsable de la planta local, Guillermo Santi, confirmó que los 13 empleados despedidos eran jornalizados que "estaban abocados a la parte de producción" y que el parate es "hasta nuevo aviso".

"Hacía dos meses que estábamos casi sin producir, hacían limpieza y mantenimiento", señaló en relación a la producción, que ya venía paralizada y con un stock importante en la fábrica, la situación "no daba para más".

"Hasta que el país no reactive, no vuelve la produción", afirmó Santi y explicó: "Sigue la venta porque hay una línea trabajando en Córdoba. Hasta que la situación económica del país no cambie un poco, acá no tiene sentido producir".

"No se puede pagar cemento al contado y cobrar a los 60 días, los proveedores importantes cobran al contado, es transferencia directa", detalló el responsable de la planta local respecto de las dificultades para el abastecimiento de insumos.

Sobre la planta de Córdoba, dijo que allí la situación "es batante parecida" y que "ellos ya pararon una línea" de producción, de las cuatro que poseen.