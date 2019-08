Corblock dejó de producir "hasta nuevo aviso" y despidió al personal que hacía esa tarea

La empresa de bloques de hormigón Corblock, ubicada en la ruta 9, decidió cerrar temporalmente el área de producción y, en consecuencia, despedir al personal que se desempeñaba en esa zona, ante la situación que atraviesa el sector de la construcción.

Unos 13 empleados fueron notificados este viernes de la decisión de la compañía cordobesa. Se trata del personal jornalizado que se ocupaba de la producción de los bloques en la planta de San Pedro.

Corblock decidió mantener a los trabajadores de las áreas de mantenimiento y administración, y el cese de producción es "hasta nuevo aviso", con el plan de evaluar qué sucede desde ahora hasa diciembre con la economía del país.

"En diciembre se va a saber si se activa de nuevo, con la gente que estaba", informaron fuentes de la empresa y agregaron: "Momentáneamente no se va a producir sino que se va a vender lo que está en stock acá".

Desde la Uocra, el dirigente Horacio Azzoni informó a La Opinión que los empleados fueron despedidos "por falta de producción porque la empresa está mal y no vende", y aseguró que "van a cobrar la indemnización como corresponde y el fondo de desempleo".

"La empresa no va a cerrar, vamos a firmar un acta acuerdo para que cuando haya reactivación tomen a los mismos empleados", aseguró el sindicalista, quien señaló que "en un momento hasta se planteó la posibilidad de cerrar toda la planta, pero llegamos a un acuerdo".

"Esto viene hace siete meses, cayó terriblemente la venta, de diez camiones que salían empezó a salir uno por día, es muy complicada la situación", describió y agregó: "Hace dos meses que no puede comprar cemento porque no hay precios, no hay venta, no hay plata; y si no venden no pueden invertir. Tienen la playa completa de ladrillos"