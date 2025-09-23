Mendoza, enviado especial - El martes a la medianoche, la selección de San Pedro partió desde la sede de la Liga Deportiva Sampedrina camino a la ciudad de General Alvear, en la provincia de Mendoza, donde disputará la ida de los cuartos de final de la etapa nacional de la Copa País.

Ads

La delegación, compuesta por 33 personas, llegó a las 11.00 a la ciudad mendocina y se aloja en un complejo de cabañas en la periferia de la zona urbana. Por la tarde, Andrés Franzoia y su cuerpo técnico tendrán el último entrenamiento previo al duelo del miércoles a las 21.00.

El exdelantero de Boca convocó a 21 jugadores para afrontar su primer partido como campeón regional. Con excepción de Fabricio Báez, expulsado en la vuelta de la final, Franzoia tiene a disposición a todos sus hombres.

Ads

Los que viajaron

1. Gastón Abaca

2. Ezequiel Báez Corradi

3. Joaquín Biain

4. Kevín Britez

5. Juan Estevez

6. Nicolás Gamietea

7. Gastón García

8. Lisandro Lafalce

9. Alejandro Monzón

10. Braian Moreno

11. Thomas Oliveto

12. Facundo Pannizza

13. Emiliano Piri

14. Agustín Poll

15. Valentín Ramos

16. Francisco Ramis

17. Juan Rodríguez

18. Santiago Rodríguez

19. Fabricio Sacca

20. Braian Soto

21. Juan Vellon

Puede interesarte

Ads