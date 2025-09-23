Copa País: la selección de San Pedro ya está en Mendoza para disputar los cuartos de final
La Opinión Deportes desde Mendoza. Este martes a las 11.00, la delegación sampedrina llegó a General Alvear. Por la tarde será el último entrenamiento del equipo de cara al partido de ida, que se dipsuta el miércoles por la noche.
Mendoza, enviado especial - El martes a la medianoche, la selección de San Pedro partió desde la sede de la Liga Deportiva Sampedrina camino a la ciudad de General Alvear, en la provincia de Mendoza, donde disputará la ida de los cuartos de final de la etapa nacional de la Copa País.
La delegación, compuesta por 33 personas, llegó a las 11.00 a la ciudad mendocina y se aloja en un complejo de cabañas en la periferia de la zona urbana. Por la tarde, Andrés Franzoia y su cuerpo técnico tendrán el último entrenamiento previo al duelo del miércoles a las 21.00.
El exdelantero de Boca convocó a 21 jugadores para afrontar su primer partido como campeón regional. Con excepción de Fabricio Báez, expulsado en la vuelta de la final, Franzoia tiene a disposición a todos sus hombres.
Los que viajaron
1. Gastón Abaca
2. Ezequiel Báez Corradi
3. Joaquín Biain
4. Kevín Britez
5. Juan Estevez
6. Nicolás Gamietea
7. Gastón García
8. Lisandro Lafalce
9. Alejandro Monzón
10. Braian Moreno
11. Thomas Oliveto
12. Facundo Pannizza
13. Emiliano Piri
14. Agustín Poll
15. Valentín Ramos
16. Francisco Ramis
17. Juan Rodríguez
18. Santiago Rodríguez
19. Fabricio Sacca
20. Braian Soto
21. Juan Vellon
