La selección de San Pedro ya se prepara para enfrentar a su similar de General Alvear, de Mendoza, que se consagró campeón de la región de cuyo.

Además de viajar 830 kilómetros para afrontar el partido de ida, el seleccionado sampedrino chocará ante una liga que tiene como presidente a Andrés Merlos, reconocido árbitro profesional con más de diez años de trayectoria dirigiendo en primera división.

El colegiado asumió en febrero de 2024 como máxima autoridad en la Liga Alvearense. Previamente, Merlos se había candidateado para comandar la Liga Sanrafaelina, ciudad de donde es oriundo, pero en la elección sólo sacó cuatro votos.

En cambio, para ser presidente de la entidad campeona de cuyo, no tuvo competidores para asumir su el cargo.

Las polémicas no tardaron en llegar, ya que el árbitro mendocino, además de estar involucrado en un escandalo con el presidente de Talleres de Córdoba Andrés Fassi, a quién agredió en 2024, en la Copa País fue apuntado de ‘’sacar por escritorio'' a la Liga de San Rafael y de perjudicar a la Liga Mendocina en la final provincial .

José Luis Bazzali, reconocido periodista deportivo y director técnico del seleccionado de Mendoza, hizo un descargo en su cuenta de X en el que acusa a Merlos de ser un ‘’denunciador serial''.

‘’Sabemos los intereses que defienden algunos... Pero como pueden darle tanta bola a Merlos ¿Le creen? Es un denunciador serial! ¿Se acuerdan la qué le hizo a Fassi? Miren en que terminó!", apuntó Bazzali.

— chichoBazzali (@ChichoBazzali09) August 14, 2025

Pero como pueden darle tanta bola a Merlos !!

¿Le creen?

Es un denunciador serial!

¿Se acuerdan la que le hizo a Fassi? Miren en q terminó!👇 pic.twitter.com/pVEKbVtR5i — chichoBazzali (@ChichoBazzali09) August 14, 2025

A pesar de las graves acusaciones, Merlos guarda silencio y sólo respondió a Fassi que salió a pedirle perdón a Claudio ‘’Chiqui'' Tapia.

‘’Yo tengo dos caminos con el perdón. El primero es al que tenemos que ir todos: el de Dios. Es el más sincero porque uno habla desde el corazón y las entrañas, y es el perdón que vale. Después está el otro, el de la calle Corrientes... ¿Sabés lo que hay en la calle Corrientes?", comentó el mendocino sobre los dichos del presidente de Talleres.

