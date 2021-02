Consiguieron traslado para “Bulla” Peralta, a pesar de la obra social

Raúl “Bulla” Peralta, reconocido ciclista, relator de las carreras en el Panorámico del Oeste, masajista deportivo, exchofer del intendente Cecilio Salazar y empleado municipal que cumple tareas en el Estadio municipal, consiguió el traslado que necesitaba para la práctica de un importante estudio médico.

Sus familiares informaron que este miércoles será trasladado desde el sanatorio Agüero, donde está internado, al Hospital privado Nuestra Señora de la Merced, en Martín Coronado, partido de Tres de Febrero, gracias a gestiones de la institución médica donde está internado. “La obra social: bien, gracias”, dijo su hijo.

La Opinión publicó ayer martes que Peralta estaba internado en Morón, donde lo derivaron desde San Pedro para una serie de exámenes relacionados con problemas vertebrales que le provocaron un fuerte dolor de cintura que obligó a internarlo.

Allí, una tomografía reveló que tiene “dos o tres vértebras gastadas, que están comidas” y que necesitan practicarle un centellograma para evaluar si hay una enfermedad que provoca la situación y si eventualmente necesitará una intervención quirúrgica.

Sin embargo, la obra social IOMA no autorizaba el traslado de clínica a clínica, a pocos kilómetros, de Morón a Boedo, en Capital Federal, y la única respuesta que daban a sus familiares era que tenía que regresar a San Pedro, lo que implicaba no poder practicarse el estudio que necesita.

Desde su habitación en el Agüero, “Bulla” Peralta informó las novedades: “Salió el traslado de acá a la clínica de Martín Coronado y ahí me quedo internado”.

“Así que vamos bien y no me voy para San Pedro”, celebró el paciente.

Daniel, hijo de Peralta, había ido temprano este miércoles a la sede de IOMA en San Pedro. Allí le dijeron que lo único que había “en el sistema” era que tenían solicitado un traslado para San Pedro. “Enseguida informé eso a la clínica en Morón, entonces ellos decidieron pedir el traslado a la otra clínica”.

Es decir que en lugar de hacer traslado para el centellograma y regreso al Agüero, resolvieron una derivación de internación al Nuestra Señora de la Merced, donde además de practicarle ese estudio quedará internado.

“La obra social se abrió de gambas, lo querían traer de vuelta a San Pedro, una locura”, se quejó el hijo de Peralta y agregó: “Menos mal que la clínica tomó esta decisión, se reportaron”.

“A las 19.00 me vienen a buscar y me llevan allá para hacerme todos esos estudios y me internan allá, así que mejor”, dijo por su parte el propio “Bulla” a La Opinión.