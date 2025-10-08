Tras la publicación de La Opinión de la problemática de accesibilidad que atraviesa un estudiante con movilidad reducida en la escuela 6, difundida por referentes de la cooperadora de ese establecimiento, el Consejo Escolar mantuvo una reunión para avanzar en la resolución del inconveniente.

"Hay una propuesta. La arquitecta dijo que están empezando a hacer relevamientos en escuelas por este tema", informaron. Además, la cooperadora se reunió para aportar ideas, camino a una obra que podría llevarse adelante durante el receso escolar de verano.

"Desde 2022 tienen una carpeta para empezar a trabajar con estos temas, pero como son obras de mucho dinero, dependen de financiación externa", señalaron.

Desde la cooperadora de la escuela 6 destacaron el "trabajo conjunto con las autoridades" e informaron que en la actualidad la institución cuenta con "una baranda instalada en el box y otra en el mingitorio del baño", solicitadas el año pasado.

"Desde la cooperadora, en reunión realizada el día lunes del corriente mes, se propone la posibilidad de adecuar algún otro espacio que se requiera en un futuro de acuerdo a las necesidades que surjan", indicaron.

