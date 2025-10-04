Un conflicto vecinal tuvo lugar esta semana entre dos familias de La Tosquera. El hecho ocurrió ante diversos problemas de larga data entre los involucrados, que culminó con denuncias de ambas partes y un hombre herido e internado tras ser atacado durante una golpiza.

Ads

La primera denuncia fue radicada el lunes, cuando un hombre se presentó en la Comisaría de San Pedro para denunciar que, alrededor de las 7.00, su vecino y el hijo ingresaron al patio de su vivienda y, utilizando una carabina y un arma de fuego mataron a todos los perros de la familia.

Según relató, luego entraron al interior de la casa y lo amenazaron a él, a su esposa y a sus hijos con matarlos. El ataque habría sido en represalia, ya que previamente los perros de la familia habían atacado y matado a las gallinas del agresor.

Ads

El conflicto no terminó allí. El viernes por la madrugada, otro vecino que reside en la zona fue atacado por las mismas personas, quienes a golpes de puño en la cabeza y el rostro, le provocaron graves heridas.

El hombre fue gravemente herido en la cabeza.

Tras la golpiza, el hombre debió ser trasladado de urgencia al Hospital Municipal, donde quedó internado.

Ads

“Golpearon a mi vecino que vive en el campito de atrás. Nos tuvimos que meter porque si no lo mataban y a hora nos amenazó que nos iba a prender fuego la casa”, indicaron las víctimas a La Opinión.

Por el momento, el conflicto barrial continúa y las familias involucradas reclaman a las autoridades mayor seguridad policial y una solución urgente para evitar que suceda una situación más grave.

Puede interesarte