Conflicto en Saavedra y Hermano Indio: padre de un policía señalado por la familia Macelli aseguró que él no estaba en la escena

El lunes, pasadas las 20.30, se desató un conflicto en la zona de Saavedra y Hermano Indio entre la policía y dos hermanos, Mauricio Leonardo y Leonela Macelli, quienes resultaron aprehendidos luego de una disputa que tiene versiones cruzadas.

Por un lado, la policía asegura que los Macelli los insultaron cuando desarrollaban una diligencia judicial y que ello provocó que los persiguieran unas cuadras hasta esa esquina, donde se produjo la resistencia de los protagonistas al accionar policial.

Por el otro, la familia Macelli sostuvo, a través de los padres de los jóvenes, Liliana y Roberto, que ellos "reaccionaron" porque la policía "apuntó al pecho" a un joven de 17 años integrante del grupo familiar, situación que denunciaron en Fiscalía.

Tanto en la denuncia como en el relato que hicieron a La Opinión, los Macelli señalaron que hubo testigos del episodio que les consignaron un nombre, el del joven efectivo policial Kevin Lafuente. Por eso su padre, Renato Lafuente, se acercó a esta redacción para desmentir la acusación contra su hijo.

"Vi el video, me lo mostró mi hija, me lo acusan directamente a mi hijo, que le puso el arma en el pecho al chico, no sé qué. Lo nombró y yo vengo para que ella se retracte, porque mi hijo no estaba en servicio, para empezar, estaba practicando en el club Defensores Unidos, donde va a empezar a jugar", dijo Lafuente.

"Quiero que se retracte, acá y en la Justicia, porque me enteré que en la Fiscalía también dio el nombre de mi hijo y él no estaba en servicio", aseguró el padre del efectivo señalado. "Para ustedes o la Fiscalía no pasa nada, pero para la sociedad mi hijo queda como un policía porquería y no es así, él es un policía de verdad", señaló.

"Él entró ayer a las 8.00 de servicio y salió hoy a las 8.00, el lunes estaba practicando en el club Defensores Unidos. Todos tienen a mi hijo como un buen compañero, una buena persona, no sé porque esta persona lo nombró con nombre y apellido", cerró Lafuente.

En efecto, desde la Comisaría confirmaron que el efectivo policial Kevin Lafuente no estaba en servicio el lunes a la hora en que se produjo el conflicto en Saavedra y Hermano Indio, y que entró a trabajar el martes a las 8.00 de la mañana, como refirió su padre.