La Justicia confirmó que el deceso del hombre que fue hallado sin vida en la plaza de Los Aromos este lunes se produjo por causas naturales.

Así lo determinó la autopsia practicada por los médicos forenses de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial, tras la solicitud de Fiscalía, que está en condiciones de archivar la causa penal en trámite.

Los restos de Juan Alberto Da Costa eran velados hasta el mediodía de este martes en la sala 4 de Coopser, informó el área de servicios sociales de la cooperativa.

Vecinos de la zona de Los Aromos vieron el lunes por la mañana a un hombre tirado en la plaza y dieron aviso al Same 107, cuyo médico constató que no tenía signos vitales.

Policía Científica relevó las pruebas de rigor en la zona y trasladó el cuerpo para la autopsia solicitada por Fiscalía, que finalmente confirmó que no hubo situación traumática en el fallecimiento.

