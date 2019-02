Concesionario oficial de Renault informó que los que ofrecen premios no son sus vendedores

El escándalo que protagonizaron dos hombres y una mujer que citaron a decenas de sampedrinos al hotel Howard Johnson porque presuntamente se habían ganado un importante premio sumó, a la expulsión de ese establecimiento turístico, otro rechazo: el del concesionario oficial de Renault.

Los protagonistas de esta historia, acusados de engañar a los presuntos ganadores del premio y "encajarles" un auto 0 km, decían ser "representantes de Plan Rombo Renault" y hasta tenían un banner con el logo de la famosa marca francesa.

Nicolás Vellón, sampedrino gerente de planes de ahorro de la empresa Pergamino Automotores para su sede regional San Nicolás, se comunció con La Opinión para aclarar que ellos son los únicos concesionarios oficiales de Renault en la zona y que su agente oficial exclusivo es Fiore Automotores.

"Esa no es gente de Pergamino Automotores y Renault no tiene vendedores de fábrica sino de concesionarios", informó Vellón y explicó: "Nosotros no tenemos nada que ver con esas personas, tenemos la representación oficial en la zona y esta gente no es empleada nuestra".

"No son vendedores del concesionario oficial, son ambulantes y no se sabe de qué concesionario, nosotros tenemos sede en san nicolás y nuestro agente oficial es Fiore. Nos están invadiendo y no queremos quedar mal, vamos a hace la denuncia correspondiente ante Renault", aseveró.

"Somos de Renault", dijo uno de los jóvenes. "Es una entrega gratuita, un premio para la familia", dijo la mujer. Tenían un banner gris que decía "Plan Rombo". La gente debía preguntar por un tal "Lenorado Mainardi".