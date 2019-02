Escándalo con "representantes de Plan Rombo Renault" por entrega de presuntos premios en hotel céntrico

La alerta de los representantes del hotel Howard Johnson acerca de que había personas que, en su nombre, citaban a sampedrinos por promociones y premios terminó este viernes por la mañana con intervención de la policía luego de una tensa situación en la que hasta hubo intento de agresión a la prensa.

Todo comenzó cuando el hotel empezó a recibir llamadas de vecinos para preguntarles por el premio que se había ganado: dinero, descuentos promocionales y hasta un viaje para cinco personas con estadía en Cataratas, Mendoza o San Luis, 2vigente hasta 2020".

La empresa hotelera advirtió públicamente que no tenía ninguna promoción vigente y este viernes recibió a dos hombres y una mujer que habían reservado una habitación. "No sabemos quiénes son, hicieron un depósto de 1000 pesos y dicen que no tienen plata para pagar la habitación", dijo Alejandro Monjo, dueño del Howard Johnson.

"Me parece que es un cuento esto. Están usando el hotel para algo que no tiene nada que ver", se quejó Monjo y les pidió que se retiren. "Somos de Renault", dijo uno de los jóvenes. "Es una entrega gratuita, un premio para la familia", dijo la mujer. Tenían un banner gris que decía "Plan Rombo". La gente debía preguntar por un tal "Lenorado Mainardi".

Dentro del hotel, el encargado del grupo se negó a responder las preguntas de La Opinión y hasta le quitó el celular al periodista que transmitiía en vivo. El personal de seguridad del hotel logró recuperar el aparato y expulsaron a los presuntos agentes de Renault.

Ya en la calle, mientras guardaba las cosas, y en medio de acusaciones respecto de cómo los trataron en el hotel, La Opinión volvió a abordarlos. "No filmés, porque vas a tener problemas", amenazó, una vez más, el portavoz del grupo.

Luego accedió a explicar la situación: "Nosotros citamos a la gente para hacer la entrega y el hotel dice que la reserva no estaba hecha pero la habíamos hecho, eso sucedió", dijo y agregó: "Esto es una campaña publicitaria, venimos a entregar a modo de agradecimiento un montón de beneficios. Punto".

Sobre el presunto premio, sostuvo: "Se tiene que quedar tranquila la gente, porque la entrega se va a hacer, hubo una confusión con el hotel, que no nos permite atender acá adentro, simplemente eso. El premio no tiene ningún tipo de costo, saludos y agradecimientos. No hace falta comprar nada, no hay que pagar nada ni hay que firmar nada".

Decenas de personas se acercaron y otro tanto dudó luego de la publicación que hizo La Opinión sobre la advertencia que había hecho la empresa Howard Johnson respecto de que ellos no tenían promoción ni premio alguno, lo que provocó la situación.