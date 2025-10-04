Por Ramiro Martínez, experto en Seguridad Ciudadana, Privada y Corporativa.

Hemos finalizado nuestro primer relevamiento de opinión sobre la percepción de la inseguridad en San Pedro. El objetivo fue conocer cómo ven los ciudadanos este fenómeno, los niveles de preocupación que manifiestan y la confianza hacia las instituciones responsables de la seguridad.

Además, indagamos sobre los índices de victimización, que reflejan hechos concretos sufridos por los participantes en los últimos 12 meses. Estos datos no hablan de sensaciones, sino de experiencias reales.

Es importante aclarar que este trabajo no pretende reemplazar estadísticas oficiales. Por el contrario, busca aportar información valiosa a la comunidad, poner en debate cuestiones que no siempre se miden y servir como insumo tanto para la ciudadanía como para quienes toman decisiones.

Participaron vecinos de distintos barrios, edades y ocupaciones, lo que nos permite contar con una muestra diversa y representativa. El material será publicado en tres entregas. Te invito a recorrer juntos los resultados de esta primera parte.

¿Te preocupa la inseguridad?

La respuesta fue casi unánime: 99 % de los relevados dijeron que sí y solo 1 % respondió que no

Pero no se trata solo de una preocupación general, sino de su intensidad.

76 % manifestó un nivel de preocupación muy alto o alto. 21 % lo considera regular. Apenas 3 % declaró tener baja preocupación.

Esto muestra que los vecinos viven con un estado de alerta constante, que no se reduce a un dato estadístico, sino que impacta directamente en sus hábitos, su tranquilidad, su vida social y su salud emocional.

¿Qué tan probable consideras resultar víctima de un delito en el corto plazo?

Los resultados fueron contundentes:

Muy probable: 11 % Probable: 41 % Más o menos probable: 35 % Poco probable: 13 % Nada probable: 0 %

En otras palabras, más de la mitad (52 %) cree que es muy probable o probable ser víctima de un delito en el corto plazo.

Estos números hablan por sí mismos, reflejan la vida de personas que sienten que un hecho de inseguridad puede ocurrirles en cualquier momento.

¿Qué tan cuidado te sentís al caminar por la calle?

Las respuestas expresan una fuerte sensación de desprotección:

Nada cuidado: 21 % Poco cuidado: 47 % Más o menos cuidado: 28 % Bien cuidado: 3 % Muy bien cuidado: 1 %

En conjunto, casi 7 de cada 10 vecinos se sienten poco o nada cuidados al circular por las calles de la ciudad.

¿Qué tan seguro consideras tu barrio?

Aquí los resultados muestran matices:

Nada seguro: 7 % Poco seguro: 15 % Más o menos seguro: 52 % Seguro: 24 % Muy seguro: 2 %

La mayoría (76 %) considera que su barrio es “más o menos seguro” o “seguro”. Esto indica que la inseguridad se percibe más como un problema urbano general que estrictamente localizado en cada vecindario.

Vale destacar que los barrios más organizados frente al delito suelen contar con mayores recursos comunitarios para enfrentar esta situación.

¿Y qué pasa con la ciudad en general?

Cuando preguntamos ¿Qué tan segura consideras que es tu Ciudad (San Pedro)? , los vecinos dijeron:

Muy insegura: 16 % Poco segura: 47 % Más o menos segura: 35 % Segura: 1 % Muy segura: 1 %

En total, 63 % de los vecinos considera que la ciudad es poco o muy insegura.

Los números no solo hablan: gritan una realidad que debe ser atendida.

Reflexión final

La seguridad no se soluciona con discursos repetitivos. Requiere un abordaje multidisciplinario y multidimensional, donde se planifique, se comunique, se evalúe y sobre todo, se fortalezca con la participación ciudadana.

Agradezco profundamente a cada persona que participó y compartió su voz. Este relevamiento no refleja la opinión de uno o de unos pocos, sino de una parte significativa de nuestra comunidad. Su aporte permite visibilizar una realidad que nos afecta a todos y facilite la generación de un debate informado sobre la seguridad en San Pedro.