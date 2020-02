Cómo se armaron las zonas del Torneo Preparación 2020 sin San Roque y con primera femenina

El Torneo Preparación 2020 que la Liga Sampedrina organizará para todas las categorías va tomando color y en la reunión de delegado que se realizó el lunes por la noche se definieron varias cuestiones, entre ellas cómo están conformadas las zonas y la obligación a todos los clubes de presentar primera femenina.

El campeonato comenzará el 8 de marzo y llevará el nombre de José Cejas. Los 18 clubes fueron divididos en tres zonas de seis cada una donde se enfrentarán todos contra todos. El fixture de la primera fase lo armará la secretaría de la entidad que tiene su sede en Bartolomé Mitre y Fray Cayetano Rodríguez y lo presentará en el mitin del 10 de febrero donde los clubes lo aprobarán o no. Al igual que en 2019, las tiras que serán de seis partidos se desarrollarán en una misma jornada, sábado o domingo.

De la ronda inicial, los tres líderes de cada aglomeración más el mejor segundo entre todas avanzarán a las semifinales y, posteriormente, a la definición con la condición de que ambas instancias decisivas serán en el Estadio Municipal. Si a la fase previa a la definición llegan dos planteles de cada liga, San Pedro y Baradero, se enfrentarán entre sí mientras que de lo contrario los cruces se sortearán.

Zonas

A: Alsina, Sportivo, Atlético, Portela, Rivadavia y Fundición.

B: Agricultores, Central Córdoba, General San Martín, La Esperanza, La Roca y Paraná.

C: América, Banfield, Defensores Unidos, Independencia, Las Palmeras y Mitre.

La LDS cuenta con 22 clubes afiliados sumando los de la Liga de Fútbol de Baradero (LFB) pero 19 con estructura para competir en los torneos porque Pescadores, Náutico y Los Andes no cuentan con la actividad. San Roque sí la tiene pero fue desafiliado porque tiene una deuda con la entidad que rige el deporte a nivel local. En caso de que la salde, la LDS lo deberá incluir en alguno de los grupos que no saldrá del B o C porque en el A están todos los del vecino partido.

Entre las novedades que se instauraron sobresale que en las seis divisiones (primera masculina y femenina, reserva -U21 con tres jugadores mayores-, tercera -2005 con hasta seis deportistas 2004-; cuarta -2006- y quinta -2007-) se podrán hacer cinco sustituciones contra las tres que establece el reglamento.

En relación a las localías de los clubes que no tienen cancha, América usará el Polideportivo Pablo Noat de La Esperanza, Banfield y Mitre el Estadio Municipal; y Fundición el Polideportivo de la ruta 41 de Sportivo Baradero.