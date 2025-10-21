Este sábado, durante la transmisión en vivo de Sin Galera, la titular de la Oficina de Empleo Municipal, Lorena Ludueña, detalló qué aspectos tienen en cuenta al momento de recibir los currículums.

"Miramos que estén orientados a los puestos que buscan", refirió y además indicó que dentro de las actividades que desempeñan en la sede de Ayacucho 299 analizan los perfiles de quienes buscan empleo.

Dijo que mucha gente no sabe cómo armar un CV y que lo primordial es revisar que "esté perfilado" al tipo de puesto que pretenden conseguir los entrevistados.

Ludueña confirmó que, de lunes a viernes, de 8.00 a 14.00, decenas de personas se acercan para recibir asesoramiento y que el primer paso siempre es hacerles una "entrevista corta" y analizar referencias y puntos fuertes.

"Para que podamos enviar un currículum tienen que cumplir con los requisitos que ponen los empleadores, a veces los llenan por demás, pero con una hoja es más que suficiente", explicó la titular.

La coordinadora de la oficina municipal indicó que muchas veces, las personas consideran que con sólo llevar el CV a la sede ya conseguirán empleo y concluyó: “Muchas veces falta información, pero para eso estamos nosotros, para orientar y capacitar”.

