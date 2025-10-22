Luego de un mes de postergaciones, este miércoles comienza el torneo de futsal organizado por la Liga Deportiva Sampedrina.

En el gimnasio del Estadio Municipal, se disputarán los dos partidos de la primera fecha. Desde las 20.00, América enfrenta a La Esperanza y posterior a la finalización de ese duelo, se jugará el clásico entre Mitre y Paraná. Independencia, el otro equipo inscripto, queda libre en la primera jornada.

Este torneo es el primero organizado por la Liga y también es necesario para mantener su homologación. Del mismo pueden participar jugadores menores a 21 años, con la posibilidad de sumar a dos mayores de ese parámetro de edad.

De común acuerdo entre los clubes, la recaudación será cooperativa y el valor de la entrada será de cinco mil pesos, el mismo precio que tienen en el Torneo Clausura.

