Comenzó la cuarta edición de la convención de tatuajes y piercings ''El Dalí''
El evento tiene lugar este sábado y domingo, de 13.00 a 22.00 en el Centro de Comercio, con entrada libre y gratuita. Habrá venta de indumentaria y suministros para tatuadores, colocación de piercings y música en vivo.
Este sábado al mediodía, en el Centro de Comercio e Industria, comenzó la cuarta edición de la convención de tatuajes y piercings El Dalí.
Del evento participan cientos de artistas de diferentes puntos del país, que además de demostrar sus habilidades para tatuar, participarán de una competencia en la que utilizarán la piel de los voluntarios como un ‘’lienzo'', según dijeron a La Opinión.
En paralelo a la competencia de tatuajes, quienes asistan podrán hacerse piercings, comprar indumentaria y adquirir suministros para tatuadores como agujas y tinta.
La convención tendrá lugar este sábado y domingo, de 13.00 a 22.00 y su entrada es libre y gratuita. Además, habrá shows en vivo.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión