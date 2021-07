Clínica San Pedro: “Se estuvo hasta último momento pensando que iba a haber una solución”, dijo el doctor Eduardo Paladini

El doctor Eduardo Paladini, accionista de la Clínica San Pedro pero no integrante del Directorio, aseguró que intentó evitar el cierre pero no se pudo: “Se estuvo hasta último momento con todas las cosas adentro pensando que iba a haber una solución pero realmente no vino y fue insostenible. Se esperaban los pagos del PAMI o que alguien la compre. Hubo una negociación con gente que prácticamente se iban a hacer cargo pero, no fue en tiempo”.

Publicidad

“Los médicos que estaban al mando de la comisión charlaron hasta último momento con el intendente (N. de R. Cecilio Salazar) y con toda la gente con las cuáles no hubo respuesta. Ya se venía hace más de un año luchando para ver si tenía una salida. Simplemente se priorizaban los sueldos, pero los proveedores tienen su emergencia también. La cantidad de oxigeno que se consumió con esta pandemia, con módulos que dijeron que iban a pagar y no pagaron”, relató el médico en Radio Cuarentena a su vez que aclaró que él no estuvo “en la negociación”.

Sobre el porqué de la decisión de que el sanatorio deje de funcionar, explicó: “No podes seguir cuando ya no tenés elementos para trabajar con responsabilidad y menos con la pandemia como sigue. Los insumos son carísimos, son todos dolarizados, las prestaciones no son pagas como corresponden ni actualizadas”.

“Hubo una negociación con gente que prácticamente se iban a hacer cargo pero, no fue en tiempo”. Doctor Eduardo Paladini

Paladini es doctor de cabecera de PAMI y mudó su consultorio a San Camilo porque pudo llevarse sus elementos de trabajo de la clínica: “Yo saque la computadora y los títulos porque si hay un embargo no podía entrar, simplemente quiero seguir trabajando. Yo tengo un capital muy grande con PAMI y es todo a base de recetas electrónicas y órdenes médicas electrónicas. Mi trabajo consiste en una computadora donde tengo todo el programa de PAMI. Todo los que se sacó de los consultorios es de la parte médica, no de la clínica”.

“Quiero solidarizarme con los compañeros, médicos y ni hablar con el personal que tanto ha luchado con esta pandemia que fue terrible. El trabajo es muy meritorio, fundamentalmente con enfermeras, mucamas y todo eso. Nos sorprendió a todos porque fue de un día para otro”, agregó.

El neumonólogo precisó que PAMI a los médicos de cabecera les paga “mes a mes”, pero no a la Clínica San Pedro que debe cobrar “las especialidades”. “Una cosa son los médicos de cabecera, que es independiente de la clínica. Yo trabajaba en la clínica, pero las especialidades las tenía que dar la clínica. Todo eso iba a lo que cobraba la clínica y sin ese dinero es imposible mantener todo eso. Todos los especialistas de a poco se fueron retirando”, cerró.