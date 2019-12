Clínica San Pedro: retención de tareas por tiempo indeterminado en reclamo de sueldo y aguinaldo atrasados

Este lunes por la tarde, empleados y empleadas de la clínica San Pedro comenzaron con una medida de fuerza de retención de tareas en reclamo del sueldo de noviembre y el medio aguinaldo adeudados por parte de la empresa.

La medida es por tiempo indeterminado, a la espera de que el directorio de la clínica privada deposite los salarios completos, luego de que les pagaran apenas 5.000 pesos a cada uno, según reveló la secretaria gremial de Atsa, Isabel Bravo, en diálogo con La Opinión.

"Hace mucho años pagan mal, pero la situación se ha ido agravando. Hoy es 23 de diciembre, no cobraron nada, recién hace un ratito, los cita la señora Tomasiello, presidenta de la comisión de ellos, para decirles que no tienen dinero, que no van a pagar y que le depositaron solamente 5 mil pesos. Ni siquiera lo cobraron, como están en esta situación grave, se lo come la tarjeta o el banco", señaló la referente del sindicato de Sanidad.

"Culpan a las obras sociales, pero los empleados son de la clínica, no de la obra social. Sabemos que hubo malas facturaciones. Una parte es la demora del pago de las obras sociales, pero eso es un riesgo empresarial y no de los compañeros", sostuvo Bravo.

La referente de Atsa aseguró que "no se va a levantar la medida hasta que no cobren todo" y que "sólo se atienden las urgencias". En ese sentido, explicó: "Al paciente internado se le dará la medicación y se harán los controles. Lo que es mucamas, les servirán el té. Estamos pidiendo a los familiares que vengan a colaborar y atender a sus familiares internados, porque el personal sólo va a hacer urgencias".

El jueves está prevista una audiencia en la Delegación local del Ministerio de Trabajo, que había sido convocada por un reclamo relacionado con inspecciones laborales en la zona de Rayos. El sindicato informó a la cartera provincial sobre la medida de fuerza y esperan que en esa reunión puedan acercar posiciones.

"Nunca pagan a término. Por ley tienen que pagar el cuarto día hábil y nunca lo pagan. El mes de octubre lo pagaron el 15 de noviembre unos 4.000 pesos y el 22 de noviembre, el resto", reveló Isabel Bravo, del sindicato de Sanidad, que representa a los trabajadores de la clínica.