Lázaro Villaruel estuvo presente en el Panamericano Máster de pista que se realizó en Asunción, Paraguay.

En dos días de competencia, el ciclista sampedrino consiguió cuatro medallas en distintas modalidades.

Villaruel se consagró campeón en persecución por equipos junto a otros tres deportistas en representación de Argentina y luego consiguió el oro en velocidad olímpica.

En velocidad individual, se quedó con la medalla de plata mientras que ganó el bronce en scrach, cerrando una gran participación en el certamen que reunió a ciclistas de más de 30 países.

