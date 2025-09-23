Lázaro Villarruel se impuso en la categoría Master B, una prueba de ciclismo que se disputó en la ciudad de Trenque Lauquen el domingo último.

El festival de dos ruedas, organizado por el Club Ciclista local, reunió a deportistas de diferentes localidades de las provincias de Buenos Aires y La Pampa, en una jornada que estuvo a punto de suspenderse por el factor climático.

Los mejores velocistas contribuyeron a un espectáculo que generó la consabida atracción entre quienes admiran este deporte.

Bajo la fiscalización por la Asociación Ciclista Oeste de Buenos Aires (ACOBA), una de las categorías que giró fue la Master B, que a media tarde congregó un número importante de competidores, quienes giraron a lo largo de 60 minutos, más una vuelta.

En el embalaje final, Villarruel logró imponerse en lo que fue una de las pruebas principales que contempló el programa.

La clasificación final fue la siguiente: 1º, Lázaro Villarruel (San Pedro); 2º, César Rosello (Carlos Casares); 3º, Julio Estrada (Juan José Paso); 4º, Guillermo Erros (Coronel Pringles) y 5º, Leandro López (9 de Julio).

