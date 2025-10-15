Tras el accidente que tuvo lugar en Rómulo Naón, entre una camioneta de Coopser y una motocicleta, el conductor del rodado menor quedó en estado de observación.

Producto de la colisión, el motociclista, un joven de 27 años, sufrió trauma de cráneo y de pelvis, informaron desde la Guardia del Hospital a La Opinión.

Debido a la gravedad de sus lesiones, el muchacho permanecerá en observación, donde los profesionales evaluarán cómo evoluciona su estado de salud.

