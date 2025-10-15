Choque entre camioneta de Coopser y una moto: el motociclista sufrió politraumatismo y quedó en observación
El joven, de 27 años, sufrió un trauma de cráneo y de pelvis como consecuencia del impacto. Permanece en observación en el Hospital Emilio Ruffa, donde los profesionales monitorean su evolución.
Tras el accidente que tuvo lugar en Rómulo Naón, entre una camioneta de Coopser y una motocicleta, el conductor del rodado menor quedó en estado de observación.
Producto de la colisión, el motociclista, un joven de 27 años, sufrió trauma de cráneo y de pelvis, informaron desde la Guardia del Hospital a La Opinión.
Debido a la gravedad de sus lesiones, el muchacho permanecerá en observación, donde los profesionales evaluarán cómo evoluciona su estado de salud.
